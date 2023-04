Con queste dritte i tuoi ricci saranno sempre soffici e lucenti. Li adorerai!

Scopri come mantenere i tuoi ricci sempre soffici e lucenti. Con poche dritte ti garantirai una chioma tutta da ammirare.

I ricci, che siano morbidi o fitti, sono sempre sinonimo di bellezza. Per poter garantire un simile effetto, però, necessitano di svariate cure. Questa tipologia di capelli, infatti, è molto forte sotto alcuni aspetti e particolarmente fragile per altri. Pur resistendo a trazioni, intemperie, caldo e altri fattori che minaccerebbero qualsiasi altro tipo di chioma, i ricci tendono infatti a perdere facilmente idratazione e a diventare secchi e crespi.

Un problema che li rende sicuramente meno piacevoli alla vista e che, tra le altre cose, fa sì che lavorarli risulti molto più difficile. Per evitare tutto ciò e garantirsi capelli sempre sani e dall’aspetto lucente occorre quindi mettere in atto alcune dritte da seguire tutti i giorni e da far diventare parte integrante della routine quotidiana.

Dopo aver visto qual è il trucco da usare quando lavi i capelli ricci, è quindi giunto il momento di dedicarci alla loro bellezza e di scoprire quali sono le dritte da seguire per mantenerli sempre sani e lucenti.

Le dritte da non dimenticare mai per poter godere di ricci soffici e lucenti

Se ami i tuoi ricci ma non sai mai come fare per renderli più sani e più belli, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo quali sono le dritte da mettere sempre in atto per mantenerli al meglio e far sì che siano sempre ben idratanti e morbidi. Che tu sia una da soffici boccoli o da cascata di riccioli, il risultato finale sarà comunque perfetto ed in grado di farti sentire bellissima.

Lavarli una volta a settimana

Chi ha capelli ricci ha anche un cuoio capelluto tendente al secco. Ciò significa che lavare spesso la chioma porta ad una secchezza che mal si sposa con il risultato che desideri ottenere. Il consiglio degli esperti è quello di optare per una volta a settimana e, se proprio non puoi farne a meno, per due. Lavarli più spesso porta i capelli a seccarsi e a perdere la loro naturale lucentezza.

Usare prodotti adatti ai ricci

Dallo shampoo al balsamo, il consiglio è quello di scegliere sempre prodotti studiati appositamente per i capelli ricci. A ciò dovrai aggiungere anche una certa attenzione per gli ingredienti, optando se possibile per prodotti bio e con ingredienti sani e nutrienti. In questo modo invece di aggredire i capelli li coccolerai donando loro tutta la bellezza che meritano.

Asciugarli all’aria

I capelli ricci odiano il caldo e tendono a diventare crespi quando li si sottopone al phon. Per asciugarli è quindi preferibile evitare ogni possibile fonte di calore. Se non puoi asciugarli all’aria, prova con il getto d’aria fredda e cerca sempre di usare un diffusore. In questo modo l’aria si distribuirà meglio sulla chioma e porterà meno problemi.

Pettinarli nel modo corretto

I ricci sono l’unica tipologia di capelli che è preferibile pettinare da bagnati che da asciutti. Nel farlo è sempre bene scegliere un pettine a denti larghi o usare direttamente le mani. In questo modo non si andrà ad eliminare il ricciolo naturale che sarà libero di muoversi e di assumere le sue onde senza alcuna costrizione.

Usare oli o creme idratanti

Un olio all’argan o una crema adatta ai capelli ricci possono fare molto nelle giornate più calde o quando noti che i riccioli stanno soffrendo e tendono al crespo. Senza esagerare puoi usarne una noce da distribuire sui capelli con le mani, soffermandoti al massimo sulle ciocche che sembrano richiedere maggior attenzione. Anche in questo caso, la scelta di prodotti biologici è sempre la migliore.

Usando queste dritte, avere dei capelli ricci che siano sani e belli risulterà molto più semplice e ti consentirà di sentirti sempre al massimo delle tue possibilità senza troppi sforzi. Un risultato che adorerai.