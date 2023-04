Usa questo trucco quando lavi i capelli ricci. Il risultato sarà davvero super!

Scopri come ottenere dei riccioli perfetti grazie ad un semplice trucco da mettere in pratica quando li lavi. Il risultato sarà unico.

Avere i capelli ricci comporta tutta una serie di responsabilità. Mantenerli al meglio, infatti, non è affatto semplice. Oltre a tendere spesso al crespo, sono fragili pur apparendo robusti e se non trattati nel modo giusto possono rovinarsi facilmente creando una testa con poca forma o con il tanto odiato effetto paglia. Per averne cura è quindi molto importante seguire alcuni importanti step che vanno dallo momento dello shampoo fino a quello della piega.

Tra questi, uno molto importante e di cui parleremo oggi è quello che riguarda il momento più idoneo per pettinare i capelli ricci. Sebbene sia risaputo che i capelli non andrebbero mai pettinati da bagnati, in quanto più fragili, per i riccioli c’è infatti una vera e propria eccezione. Dopo aver visto come asciugare al meglio i capelli ricci, scopriamo qual è il trucco da mettere in pratica quando li laviamo.

Questo trucco sui capelli ricci, renderà gli stessi molto più belli

Come già accennato, il trucco per dei capelli ricci davvero soffici e spumosi è quello di pettinarli quando sono ancora bagnati. Sebbene questa tecnica sia di norma sconsigliata, nel caso dei ricci cambia tutto, diventando la regola. La struttura diversa che hanno i capelli ricci li porta, infatti, ad essere molto più fragili da asciutti che da bagnati. E questo perché da asciutti sarebbero così duri da pettinare da rischiare di spezzarsi o di creare frizioni e urti deleteri per la loro salute. Ecco, quindi, che usando un pettine di legno e a denti stretti sarà possibile pettinarli quando sono bagnati e più resistenti. In questo modo, senza toccarli da asciutti, i riccioli risulteranno molto più in forma, morbidi e idratati. Il tutto per un risultato davvero unico e del quale ti innamorerai al punto da non voler più cambiare le cose.

Insomma, da oggi, dovrai solo ricordare di pettinare i capelli quando sono bagnati e, al massimo, di usare un olio apposito per renderli più lisci e semplici da gestire. Agendo in questo modo otterrai migliori risultati, impiegherai meno tempo a sistemarli e, cosa non indifferente, non patirai alcun dolore. Una volta fatto, ti basterà avvolgerli nell’asciugamano o, ancor meglio, in una maglietta di cotone e far assorbire l’acqua in eccesso. Fatto ciò potrai asciugarli come già spiegato ovvero con l’aiuto del diffusore o, ancor meglio all’aria. I tuoi riccioli saranno così belli che sembrerai appena uscita dal parrucchiere.