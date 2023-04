Come indossi la giacca blazer? Ecco gli outfit che non pensavi di indossare!

Se pensi che la giacca blazer si possa indossare solo in ufficio ti sbagli di grosso! Ecco i modi più trendy per indossarla che non conoscevi! Scopri tutti i segreti di stile in questa guida targata CheDonna!

Uno degli indumenti più classici e più utilizzati del momento è sicuramente la giacca blazer. Utilizzata comunemente per gli outfit più eleganti, come con i tailleur, oppure come indumento casual ma serio da indossare in ufficio. Però devi sapere che la giacca blazer è il capo più trendy della primavera 2023, e per questo motivo dobbiamo scoprire tutti i look da poter realizzare con questo indumento. Sei pronta? Iniziamo!

Nata come indumento maschile, la giacca è senza dubbio uno dei capi più indossati, acquistati e amati del momento. Esistono tantissime tipologie e modelli, e ogni anno il mondo del fashion crea nuove forme e nuovi colori per dare alla giacca un tocco fresco e innovativo.

Però rimane il fatto che la giacca è quel capo che tutte dovremmo avere nell’armadio. Che sia semplice e nera, oppure particolare e colorata.

In più il blazer è senza dubbio l’indumento MUST-HAVE della primavera 2023. Ma come indossarla per essere originale e per non sembrare di andare in ufficio? Ecco i look che non conoscevi!

Giacca blazer in primavera: colorata, sgargiante e sensuale! Ecco come dovrai indossarla!

Se non hai una giacca blazer non serve necessariamente fare shopping. Spulcia nell’armadio dei tuoi fratelli, amici, parenti. La giacca maschile oversize è la scelta più IN del momento! Se solo sai come indossarla!

Giacca beige come vestito: per un look trendy che vada bene per la passeggiata in centro o per l’aperitivo con le amiche indossa un outfit basico, come minidress nero, oppure canottiera e shorts, indossa il tuo stivale camperos preferito e chiudi il tutto con una giacca beige oversize, lunga come se fosse un abito.

Giacca, cinta in vita e gonna lunga: un altro modo di tendenza per indossare la giacca al di fuori dell’ufficio è con la gonna lunga. Scegli la tua gonna preferita lunga fino alle caviglie, possibilmente lavorata in pizzo oppure a fantasia. Indossa uno stivale nero a punta e scegli la tua giacca nera aderente preferita. Chiudila poi con una cintura alta in vita e avrai realizzato un outfit perfetto da festa!

Blazer fucsia: se poi vuoi osare ancora di più allora devi optare per una giacca blazer colorata, magari fucsia, da abbinare ad una camicia nera, pantaloncino di jeans e stivale camperos, trend della primavera in fatto di stivali. Con questo look brillerai fra tutte e le tue amiche vorranno copiarti!