Tacchi nude che passione: ecco gli outfit all-day che ti faranno sentire una star!

Hai mai indossato i tacchi color nude? Se non lo hai fatto dovrai subito correre ai ripari! Perché sono eleganti, di tendenza, e ti faranno sentire una vera e propria star! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna tutte le news in fatto di fashion del momento!

Le scarpe sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit. Quella giusta ti darà un effetto wow, quella sbagliata farà sembrare un flop il tuo total look. Ma c’è una scarpa che sta sempre bene su tutti gli outfit e ogni volta che la indossiamo ci fa sentire delle regine di stile. Di quale scarpa stiamo parlando? Ovviamente del tacco nude! Che sia stringato, con plateau, décolleté oppure sandalo, il tacco nude è la scarpa che dobbiamo necessariamente possedere nella nostra scarpiera. Ma come abbinarla nel modo corretto per seguire le tendenze del momento? Scopriamolo insieme!

In commercio ne esistono tantissime e tutte diverse, ma tutte bellissime. Le scarpe con il tacco color nude sono senza dubbio tra le più sensuali in circolazione.

Si adattano benissimo ad un outfit casual, magari composto da jeans e t-shirt, e sono perfette anche sotto ad un tailleur nero elegante.

Bisogna solo fare due cose: avere almeno un paio di tacchi nude nella scarpiera e studiare le tendenze del momento per avere degli outfit sempre al top!

Quindi, come realizzare dei look da star con i tacchi nude? Scopriamolo insieme!

Tacchi nude: sandalo, décolleté e stringata? Qualunque sia l’importante è che sia nude!

Per tacco nude si intende quel colore chiaro che sembra dello stesso colore della nostra pelle. Se dobbiamo acquistarla facciamo attenzione a questa cosa. Non deve essere troppo chiara rispetto alla nostra pelle e neanche troppo scura. Trovate la nuance giusta che si avvicini il più possibile al vostro incarnato!

Maglione di lana, jeans aderente e décolleté: uno dei modi più semplice per indossare il tacco nude se siete alle prime armi è quello di abbinarlo ad un jeans taglio aderente o dritto. Per avere un total look perfetto per l’aperitivo al centro scegliete un maglioncino panna con manica a sbuffo. Abbinatelo al vostro jeans chiaro, chiudete con tacco nude e borsa dello stesso colore!

Camicia, jeans e sandalo: l’accoppiata jeans e scarpa nude è sempre quella vincente, per tutte le occasioni. Per una serata con le amiche al ristorante indossa la tua camicia bianca oversize preferita, abbinala ad un jeans mum fit e ad un sandalo con tacco color nude. Sembrerai appena uscita da una rivista di fashion!

Abito di lana mini con tacco nude: ultimo look da indossare in questi ultimi giorni di freddo prima della bella stagione è l’outfit composto da abito di lana oversize corto sopra il ginocchio e tacco décolleté nude. Il vestito di lana darà un tocco casual ma trendy al look, mentre il tacco nude allungherà otticamente le tue gambe facendoti sembrare più slanciata e soprattutto elegantissima!