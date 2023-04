Torta salata ai doppi zucchini, il mio antipasto è diverso

Doppi zucchini, doppio piacere: questa sembra una torta salata classica, ma è preparata in modo speciale per un risultato speciale

Molto spesso la torta salata è una delle soluzioni più pratiche per preparare un antipasto veloce e ricco. Ma invece di comprare la pasta sfoglia o la brisée, possiamo farla noi, mescolando farina integrale e di grano.

E soprattutto farcirla con un ripieno di zucchini davvero particolare, tutto da provare.

Torta salata ai doppi zucchini, buona anche da congelare

Questa torta salata ai doppi zucchini può essere mangiata subito tiepida o anche fredda. Ma si può anche congelare, meglio se in singole fette nei sacchetti gelo.

Ingredienti:

Per la pasta brisée

180 g di farina integrale

70 g di farina 00

120 g di burro

sale fino

80 ml acqua fredda

Per il ripieno

250 g di ricotta di pecora

12 fiori di zucca

8 zucchine piccole

100 g di parmigiano reggiano

1 uovo grande

4 filetti di acciughe

olio extravergine d’oliva q.b.

maggiorana fresca

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Partiamo con la base di questa deliziosa torta salata. Setacciamo direttamente nel boccale del mixer

le due farine. Poi aggiungiamo il burro ancora freddo di frigo a tagliato a tocchetti. Infine anche un pizzico di sale e azioniamo la macchina fino a quando comincia tutto ad essere amalgamato. A quel punto allunghiamo con l’acqua naturale, freddissima di frigo.

Andiamo avanti a frullare fino a quando il composto si compatta. Poi versiamo tutto sul piano di lavoro e facciamo una palla. Poi avvolgiamo nella pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigorifero per 40 minuti.

Intanto che aspettiamo, setacciamo bene la ricotta con un colino in una terrina. Poi aggiungiamo l’uovo intero, i filetti di acciughe tritati al coltello, metà del parmigiano, saliamo poco perché le acciughe sono già saporire, e una macinata di pepe.

Mescoliamo bene e versiamo tutto il composto in una sac-à-poche. Poi puliamo bene i fiori di zucca senza rovinarli, eliminando i pistilli, e farciamoli richiudendoli bene.

Prendiamo un tegame basso oppure una padella che sia adatta alla cottura in forno. Poi sulla base versiamo altri 20 grammi di parmigiano e disponiamo in circolo i fiori di zucca. Accendiamo a fiamma medio bassa per 4 minuti e intanto prepariamo le zucchine piccole: le laviamo, le spuntiamo e pe tagliamo a rondelle sottili con il coltello o la mandolina.

Con le zucchine ricopriamo bene tutti i fiori imbottiti, aggiungiamo un filo d’olio in superficie ancora un pizzico di sale e di pepe, completando con il resto del parmigiano e le foglie di maggiorana. Facciamo ancora cuocere una decina di minuti e spegniamo.

Riprendiamo la pasta brisée dal frigo e con un mattarello stendiamola sul piano di lavoro facendo un cerchio largo poco più del raggio della padella. Copriamo le nostre zucchine con il disco di pasta e chiudiamo bene i bordi.

Infine cuociamo in forno statico a 180° per circa 50 minuti: alla fine deve risultare cotta e dorata, non di più. Quando l’abbiamo sfornata, aspettiamo 5 minuti prima di sistemarla sul piatto di portata. Infine una spolverata con il parmigiano rimasto e siamo a posto.