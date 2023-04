Stanca di tingere i capelli? Ecco come passare al bianco senza traumi!

Passare ai capelli bianchi senza traumi si può! Ecco tutte le dritte per dire addio alla tinta in modo naturale e senza ripensamenti.

Con l’arrivo dei primi capelli bianchi, le scelte da prendere in base alla propria immagine sono tante. Si va da quella più classica che comprende una tinta da ripetere spesso per non far notare la ricrescita e si passa a quella di schiarire i capelli in modo da non far notare troppo quelli bianchi. Ovviamente, si tratta di scelte che vanno ponderate e attuate tenendo conto del proprio stile di vita e di ciò che risulta più pratico. Il tutto cercando sempre di ottenere un buon compromesso con ciò che si desidera e, sopratutto, con l’immagine che si ha di sé.

Se continuare a lottare contro ogni capello bianco è stancante, esiste poi una soluzione sempre più accettata e messa in atto che è quella di lasciarli ben visibili e a riprova del tempo che passa e del fatto che la cosa si accetta senza problemi. Ovviamente, ci sono diversi modi di farlo e tutti volti ad effettuare questo cambiamento senza ripensamenti o traumi. Dopo aver visto come portare la frangetta dopo i 40 ecco, quindi, le dritte per passare ai capelli bianchi in modo del tutto naturale.

Le dritte per passare ai capelli bianchi senza traumi

Dire addio alla tinta in favore dei capelli bianchi è una scelta sempre più condivisa ma che va fatta nel modo giusto. Sopratutto per le prime fasi è infatti importante evitare che la ricrescita iniziale dia un senso di sciatteria che non corrisponde alla persona. Per passare da una tinta (specie se di un colore diverso da quello naturale) al bianco è quindi importante optare per una transizione. Questa può essere gestita sia decolorando gran parte della zona superiore dei capelli che creando dei colpi di luce che rendano i capelli bianchi meno evidenti. L’effetto finale sarà dato dalla struttura del capello, dalla quantità di capelli bianchi e da come questi sono distribuiti sulla chioma.

Per questo motivo, almeno all’inizio, può essere utile chiedere consiglio al proprio hair stylist di fiducia. E tutto al fine di ottenere un risultato al quale abituarsi pian piano e che si evolva con te in base alle tue esigenze. Detto ciò, anche il taglio di capelli può fare la differenza. Se sul lungo un’eventuale ricrescita potrebbe stonare al punto da rendere indispensabile la forma di transizione già illustrata, la cosa è diversa per chi ha un taglio corto. In tal caso, infatti, l’effetto brizzolato può andar bene da subito. O, in base a dove crescono i capelli bianchi, si può scegliere per dei soli ciuffi bianchi o di colore più chiaro. Ovviamente anche il tipo di bianco può essere scelto. Se i capelli tendono al grigio si può dar loro una tinta iniziale che sia argentata e brillante. Altrimenti si può optare per un bianco molto forte ed in grado di dar luce al viso.

Le possibilità sono quindi infinite e tutte meritevoli di considerazione. Ciò che conta veramente è che alla fine, la tua scelta sia anche quella in grado di farti sentire più bella che mai e di farti ammirare il risultato senza ripensamenti di alcun tipo.