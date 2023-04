Pelle mista? Prova con la zucca. Questo rimedio naturale ti sorprenderà

Rendere perfetta la pelle mista può rappresentare un vero problema. Scopri come farlo con la zucca. Ti sorprenderà.

Quando si ha la pelle mista, trovare i prodotti in grado di donarle equilibrio può risultare davvero difficile. Per fortuna, però, un grande aiuto può arrivare anche dalla natura. Ci sono infatti, diversi ingredienti che sono in grado di fare la differenza rendendo la pelle più liscia e luminosa. Ciò che conta è capire come sceglierli e come agire per usarli nel modo corretto al fine di ottenere il risultato desiderato. Un risultato che sarà del tutto naturale e che ti consentirà di sentirti bellissima senza spendere troppo.

Dopo aver visto come realizzare un prodotto a base di ingredienti naturali ed utile per una pelle più liscia che mai, oggi esploreremo un solo ingrediente che si rivela più che mai indicato per le pelli misti.

Come rendere luminosa la pelle liscia grazie ad un ingrediente speciale

Se la pelle mista è da sempre un problema che non riesci a risolvere neppure con i prodotti più costosi, sarai felice di sapere che puoi trarre degli ottimi risultati da una semplice zucca. Questo ortaggio si rivela, infatti, un vero toccasana in grado di donare equilibrio alla pelle e di renderla al contempo più liscia e luminosa. Che tu scelga di usarla da sola o con dello yogurt o del miele, il risultato sarà sempre ottimo.

Per farlo ti basterà frullarne una fetta insieme all’ingrediente che preferisci e stenderla sul viso appena deterso. Fatto ciò dovrai solo farla agire per 15 minuti dopo i quali potrai risciacquare il viso con acqua tiepida. Fin dalla prima applicazione ti renderai conto che la tua pelle risulterà immediatamente più compatta. E, con il passare del tempo avrai un risultato sempre più omogeneo ed in grado di farti sentire al top.

Applicare la maschera alla zucca è infatti in grado di donarti un aspetto più luminoso e piacevole con tanto di pelle liscia e più semplice da truccare. E tutto con un make up che durerà più a lungo. Quanto al risultato, se mescolerai zucca e yogurt otterrai una maschera idratante e perfetta per ogni occasione. Con una a base di zucca e miele, invece, potrai contrastare eventuali zone secche e che necessitano di più cure. Se non sai da dove iniziare puoi anche optare per una maschera che racchiuda tutti gli ingredienti e che, di conseguenza, ti donerà tutto in una sola volta.