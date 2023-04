Metto il mascarpone in un dolce ma non è quello che pensi: davvero strepitoso

Usare il mascarpone per un dolce è un’operazione facile, ma questa torta spacca davvero perché una fetta sola non basta

Nella pasticceria fatta in casa ci sono ricette magari non complicate ma certamente lunghe, che richiedono più lavorazioni diverse. Poi però ci sono anche delle coccole facili da preparare e la torta morbidissima al mascarpone è tra queste.

Un modo per usare l’ingrediente principale non solo come base del tiramisù, mescolandolo a tutti ingredienti che abbiamo sicuramente in casa. Diventerà la compagna ideale per la nostra colazione, la merenda dei bambini, ma anche per una festa in compagnia.

Torta morbidissima al mascarpone, per la base c’è un trucco

Un piccolo consiglio prima di iniziare la ricetta? Sia le uova che il mascarpone per la base della torta ricordiamoci di tirarli fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima di cominciare.

Ingredienti:

400 g di farina 00

400 g di mascarpone

250 g di zucchero semolato

5 uova grandi

1 bustina di lievito per dolci

1 fialetta aroma vaniglia

1 limone

zucchero a velo

Preparazione:

Rompiamo le uova in una ciotola, aggiungiamo subito anche lo zucchero semolato e cominciamo a montare tutto con le fruste elettriche a velocità media. Andiamo avanti fino a quando otteniamo un composto ben montato.

Quindi aggiungiamo il mascarpone, la fialetta di aroma vaniglia e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Andiamo avanti a lavorare con le fruste elettriche, sempre a velocità media, per amalgamare tutto.

Setacciamo attentamente la farina insieme al lievito per dolci e aggiungiamo tutto al composto. Facciamolo però solo con un paio di cucchiai alla volta, cercando di incorporarla bene prima di aggiungerne altra. La base della nostra torta morbidissima al mascarpone deve essere soffice ma anche compatta.

Poi prendiamo uno stampo da 24 centimetri, imburriamo e infariniamo bene tutti i lati. A quel punto versiamo tutto l’impasto e livelliamolo bene con un dorso di un cucchiaio o una spatola.

Infiliamo la torta al mascarpone morbidissima nella parte centrale del forno, precedentemente riscaldato a 180°. Prima di sfornare, al solito facciamo la prova dello stecchino e se esce asciutto è pronta.

Estraiamo lo stampo, lasciamo raffreddare il dolce direttamente dentro e solo quando è completamente freddo possiamo sformarlo. Per ultima, una spolverata di zucchero a velo e siamo pronti per assaggiare questa bontà home made.