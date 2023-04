Oriana, Micol e Giaele tornano all’attacco, ma stavolta i fan insorgono: c’entrano i Donnalisi

Oriana, Micol e Giaele di nuovo insieme, ma la reunion non convince i fan: il riferimento ai Donnalisi non mette d’accordo tutti

Il Grande Fratelli Vip ha chiuso i suoi battenti ormai da diverso tempo, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare e non poco. Degni di nota sono soprattutto i Donnalisi, che continuano la loro tormentata storia d’amore lontani da occhi indiscreti (e con molta più serenità), ma anche le OMG, come sono state ribattezzate dai fani, ovvero Oriana, Micol e Giaele, rimaste molto amiche anche a diverse settimane dalla fine…

Come è noto a molti, nella Casa si erano create due diverse fazioni: i Persiani e gli Spartani (come erano stati ribattezzati da Alfonso Signorini). Grandi esponenti del primo gruppo erano proprio le tre amiche, che non hanno esitato a scontarsi più e più volte con Antonella e Nikita Pelizon, appartenenti alla squadra opposta. A stare nel mezzo era Edoardo Donnamaria che, pur avendo una relazione con la Fiordelisi, era anche molto amico delle OMG.

Il ragazzo è stato squalificato dal reality e non ha nascosto la sua voglia di vivere Antonella al di fuori e così è stato. Qualche giorno dopo, gli ex gieffini si sono ricongiunti e hanno avuto modo di chiarire le incomprensioni e mettere in ordine alcune questioni sul loro rapporto. Primo tra tutti, il legame di Donnamaria con le più acerrime nemiche della Fiordelisi. Man mano, infatti, il ragazzo ha tagliato i ponti con tutte e tre…

Le OMG citano i Donnalisi: i fan insorgono

La presa di posizione più importante è avvenuta nei confronti di Micol, con cui il ragazzo ebbe anche una liason prima di entrare nella Casa. Il ragazzo le ha tolto il segui su Instagram, non risparmiando anche sua sorella Clizia, invece con Oriana e Giaele i rapporti sembrano essere molto raffreddati: dopo il trattamento riservato alla sua fidanzata durante il reality, d’altronde, non avrebbe potuto fare altrimenti. La recente festa a tema GF VIP, però, ha aperto le porte ad un nuovo scenario…

Si dice che al party, a cui erano presenti proprio tutti, gli esponenti delle varie fazioni non si siano minimamente calcolati: dunque i Donnalisi non si sono molto rapportati alle OMG e questo sembrava il normale flusso delle cose agli occhi di tanti. Tuttavia, Giaele ha pubblicato un post su IG che ha documentato un po’ l’andamento del party: “Le OMG sono tornate” ha scritto mostrandosi in compagnia delle sue più grandi amiche.

Nel post, però, non erano solo presenti gli scatti della serata, ma anche alcuni momenti significativi vissuti insieme all’interno della Casa. Ad attirare maggiormente l’attenzione, l’immagine in alto, che vede le ragazze insieme al “fantoccio” di Donnamaria, creato per Antonella per evitare che sentisse troppo la mancanza del fidanzato. Il web è letteralmente insorto: per molti, infatti, il gesto è stato assolutamente inutile e fuori luogo.

C’è chi ha insinuato che si trattasse di un modo per le ragazze di ottenere un po’ di visibilità, ma anche una provocazione banale e scontata nei confronti della Fiordelisi, come è accaduto varie volte all’interno della Casa. E voi cosa ne pensate? Un gesto innocente e privo di malizia o un attacco alla coppia?