Per apparire più slanciata puoi optare per un’acconciatrua semplice e anti age. Vedrai che figurone!

Scopri come apparire più slanciata con una semplicissima acconciatura. Il risultato sarà davvero unico e persino anti age!

Sentirsi più slanciate è un particolare che interessa un po’ tutte e, spesso, a prescindere dall’altezza. In questo modo, infatti, si esalta la propria figura facendola apparire al meglio e ottenendo al contempo maggior sicurezza in se stesse. Per riuscirci ci sono diverse strategie da mettere in atto. Si può, ad esempio, optare per dei tagli di capelli in grado di far sentire più alte, e per abiti e scarpe che diano un’aria più slanciata.

A tutto ciò, però, si può aggiungere anche l’acconciatura. Se non hai i capelli corti, che già da soli fanno moltissimo, puoi infatti optare per il legarli in modo da sentirti al top in pochi istanti. E tutto apparendo al meglio di te.

Che acconciatura scegliere per slanciare la figura

Sembrare più alta e slanciata è spesso molto importante al fine di sentirti meglio con la propria figura allo specchio. Per farli hai sicuramente già messo in atto tutto quel che può tornare utile abbigliamento e calzature. E se è così, ti starai sicuramente chiedendo se c’è qualcosa da fare con i capelli. Ebbene, la risposta è sì. Se hai capelli di media lunghezza o addirittura lunghi, esiste infatti un modo di acconciarli che ti donerà un aspetto slanciato nel giro di pochi minuti.

Tutto ciò che ti serve è un elastico con il quale dar vita ad una splendida coda di cavallo. La coda, infatti, aiuta a slanciare la figura donando qualche centimetro in più (se scegli di portarla molto alta). Allo stesso tempo è anche un ottimo anti age in quanto tirando gli zigomi ti aiuta ad apparire più giovane e, in generale, con un aspetto più fresco. Curare i tuoi capelli, insomma, non sarà mai stato più piacevole. Ti basta, infatti, davvero poco per ottenere una figura diversa dal solito, più slanciata ed in grado di farsi notare.

E se hai un evento importante? La coda può trasformarsi in una lunga treccia o in uno chignon. E al tutto potrai abbinare un fermaglio gioiello o qualche forcina con strass in grado di donare anche luce ai capelli. Questo modo di sistemarli si rivela quindi perfetto per ogni momento della giornata e più che mai in grado di farti sentire bellissima. Ciò che conta è scegliere sempre l’acconciatura con la quale ti senti maggiormente a tuo agio e che ti piace di più. Il modo in cui ti senti in merito a te stessa è infatti in grado di fare molto più di tutto il resto.