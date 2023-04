Come mantenere i capelli puliti a lungo, i segreti che ogni donna dovrebbe conoscere

Scopri come mantenere i tuoi capelli puliti a lungo, è molto più facile di quello che pensi, basta solo adottare questi piccoli accorgimenti.

Hai mai lavato i capelli il lunedì per poi notare che sono già sporchi il mercoledì? Purtroppo si tratta di un problema comune. La buona notizia è che esistono dei trucchi per mantenere i capelli puliti a lungo, continua a leggere per scoprirli tutti.

Se hai i capelli grassi di natura, è perché il tuo cuoio capelluto produce troppo sebo, l’olio che conferisce ai capelli un aspetto grasso. Il sebo in eccesso può causare la perdita di tono del cuoio capelluto, rendere i capelli oleosi e opachi, e influenzare la loro salute e vitalità. Ma i capelli si sporcano in fretta anche a causa di una cattiva alimentazione e abitudini quotidiane sbagliate.

I migliori trucchi per mantenere i capelli puliti più a lungo

Mantenere i capelli puliti potrebbe sembrare un compito arduo. Non importa se hai i capelli grassi o secchi, a causa del cambio di stagione, dell’inquinamento o delle cattive abitudini quotidiane, i capelli possono perdere la loro lucentezza e diventare opachi. In questo articolo, ti daremo alcuni consigli intelligenti per mantenere i tuoi capelli puliti e freschi più a lungo.

Scegli lo shampoo giusto per i tuoi capelli

Un buon lavaggio della chioma richiede l’utilizzo dello shampoo giusto. A seconda del tipo di capelli e delle loro esigenze, dovresti scegliere uno shampoo contenente principi attivi naturali e con un pH neutro per rispettare la fibra capillare. Cambia lo shampoo e la marca ogni 3 mesi per evitare che i tuoi capelli si abituino a una formula specifica e per mantenere l’efficacia del prodotto.

Lava i capelli con acqua tiepida

Lavare i capelli con acqua troppo calda può indebolire la fibra capillare e attaccare il cuoio capelluto. Anche l’acqua troppo fredda può risultare aggressiva per i capelli. Si consiglia quindi di utilizzare acqua tiepida per un lavaggio delicato.

Massaggia il cuoio capelluto con delicatezza

Massaggiare il cuoio capelluto può stimolare la crescita dei capelli, ma bisogna farlo con delicatezza. Massaggiare troppo intensamente il cuoio capelluto può stimolare l’aumento del sebo con l’attivazione della circolazione sanguigna. Si consiglia di fare un massaggio alla testa poco prima del lavaggio dei capelli.

Evita lo styling ad alta temperatura

L’utilizzo di piastre o asciugacapelli ad alta temperatura può attaccare il cuoio capelluto e aumentare la produzione di sebo. Per evitare questo, è importante utilizzare questi strumenti con moderazione e rispettare una distanza di almeno 30 centimetri durante l’asciugatura. Si consiglia di utilizzare questi strumenti solo occasionalmente per evitare di danneggiare i capelli.

Cambia spesso la federa del cuscino

Un ultimo consiglio è quello di cambiare spesso la federa del cuscino, in modo che i capelli si ingrassino meno durante la notte.

Se vuoi mantenere i capelli puliti per più tempo, segui questi consigli e vedrai la differenza. Ci vorrà del tempo per abituare i tuoi capelli a questa nuova routine, ma ne varrà la pena quando potrai sfoggiare una criniera lucida e sana ogni giorno!