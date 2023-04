La rivincita della Barbie passa dalla moda con lo stile più rosa di sempre

La mitica Barbie detta legge in ambito fashion e noi vogliamo emularla un po’. Scopriamo come fare grazie a piccole astuzie, colori accesi, chioma vaporosa e sorriso smagliante.

Con l’hashtag #Barbiememes su Instagram si aprono serie infinite di post più o meno elaborati e divertenti con lo stesso sfondo della confezione ed il nome della bambola bionda più famosa del mondo. Il fenomeno però non si ferma qui, anzi! Facciamo il punto. Fu la statunitense Ruth Handler, nel 1959, ad inventare la bambola bionda a cui diede il nome della figlia, Barbara, appunto. Quest’ultima, che il 21 maggio compirà ottantadue anni, ha saputo tenere alto il nome della Mattel, azienda creata dai suoi genitori. Grazie al film in uscita con protagonista Margot Robbie, la Barbie è tornata nuovamente in auge, un po’ come era accaduto nel 1997 con il singolo del gruppo pop Aqua “Barbie Girl”.

Vediamo come vestirci per un sano divertimento nel mostrare la parte rosa e naïf che abbiamo dentro di noi.

La rivincita della Barbie è il successo delle donne

Contrariamente alle apparenze (che a volte volutamente traggono in inganno) lo stile Barbie può celare una donna non solo bellissima ma anche intelligente e, soprattutto, consapevole delle proprie capacità. Scegliere una gonna rosa a tubino ed una maglia bianca senza maniche potrebbe sembrare un look da giovani ma renderà più fresche anche anche le “anta”.

Restando sul casual, un’alternativa potrebbe essere l’abito fucsia bodycon in jersey di H&M (19,99 euro). Spalline sottili, attillato, lunghezza sopra il ginocchio e cerniera sulla schiena. Da portare rigorosamente con sneakers bianche e calze corte in spugna od in cotone leggero.

Per la sera un sì deciso alle paillettes come se non ci fosse un domani. Poco importa che non si abbia ancora l’abbronzatura al top, osare è oggi la parola d’ordine. La proposta in vendita su Farfetch firmata da Giuseppe Di

Morabito è emblematica in tal senso. Allacciatura al collo, schiena scoperta, paillettes ovunque argentate ed iridescenti. Si trova scontata del 15% ad 870 euro.

Con Le Style de Paris (65,99 euro) ecco invece un vestito floreale stile anni Cinquanta con gonna a campana in tulle e bustino definito da cucitura bianca coordinata alle spalline. Una décolleté classica in tonalità nude sarà l’ideale per un match di classe.

Altra idea sono gli occhiali a cuore, non necessariamente rosa. Si ha un effetto specchiato e lateralmente il dorato caldo classico con Yves Saint Laurent. Il prezzo è di 279 euro esclusivamente su Poliottica. Quella degli accessori è un’ottima idea per chi non si sente di lanciarsi in look americani lontani dalla propria personalità.

Per ogni donna c’è una Barbie e non è un caso. Tutte possiamo, se vogliamo, essere “meravigliosamente superficiali” o sfoggiare i nostri titoli accademici. Si può essere sia madri che amanti appassionate, ottime amiche o temute rivali. Siamo tutto questo e molto altro. Dobbiamo solo esserne consapevoli.

Silvia Zanchi