Easter nails: tutte le ispirazioni più dolci per una Pasqua con le unghie giuste!

Divertenti e colorate, le unghie si dipingono di novità ispirandosi alla Pasqua in arrivo: sono queste le ispirazioni più dolci che ti faranno impazzire tra poco.

Il mondo della nail art, come sempre, si adegua ai diversi periodi dell’anno. Anche lo spirito delle festività viene interpretato nella manicure, diventando la fonte di ispirazione per le più belle decorazioni. Non soltanto a Natale, a Capodanno o ad Halloween, anche la Pasqua fornisce degli spunti bellissimi per portare una ventata di novità sulle unghie. A partire dai colori e dalle fantasie, che puntano ovviamente alla primavera appena arrivata.

Non mancheranno le nuances pastello, che riportano alla mente i prati in fiore e la natura che si risveglia, ma arriveranno a decorare le mani anche gli elementi tipici di questa giornata. Tra i simboli più comuni ci sono i dolcissimi coniglietti bianchi, che in particolar modo all’estero vengono associati alla festa di Pasqua. Ma non si potrà fare a meno anche delle uova.

Bianche, colorate o di cioccolata, rappresentano esse stesse questa festività. Le unghie diventeranno più giocose che mai, attraversando i trend più amati del momento. Textures differenti saranno protagoniste della nail art, che catturerà ogni sguardo e griderà a piena voce: “Buona Pasqua!”

Le più belle nail art di Pasqua da imitare nel 2023

Manca ormai pochissimo alla Pasqua 2023 e il prossimo appuntamento dalla nail artist di fiducia è sempre più vicino. Approfittiamone allora per pensare in tempo a quale manicure scegliere per un giorno così gioioso. Quando si può, i giorni di Pasqua e di Pasquetta si trascorrono in compagnia, tra famiglia e amici, magari con una bel pranzo o una piacevole scampagnata all’aperto. Immergiamoci dunque in pieno clima primaverile scegliendo tra le più belle nail art della stagione. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, sono una più adorabile dell’altra.

Un verde prato fa da sfondo a questa deliziosa nail art. Per chi ama i colori della natura, una scelta ideale per dare un tocco di allegria al look. Naturalmente si può riprodurre l’effetto con altre tonalità in tema primaverile, come un giallo chiaro, un lilla o un celeste. La texture “terrazzo” compare con minuscoli puntini neri su alcune unghie, ma il dettaglio più dolce è il musetto di un coniglio bianco che fa capolino. E sull’altra unghia…non dimentichiamo la coda!

Per chi preferisce uno stile più discreto, l’opzione giusta è sempre il classico nude. Un cult che non passa mai di moda, ma in questo caso reso perfettamente in tema con dei minuscoli coniglietti bianchi stilizzati che compaiono tra i pois. E su una delle unghie, il simpatico amichetto che si affaccia in primo piano. Alternate tra french e monocolore, le unghie sono rigorosamente opache.

Come non portare dei piccoli ovetti sulle unghie? Facciamolo scegliendo questa nail art semplicissima ma di grande effetto. Una base completamente neutra e opaca fa da sfondo a dei colorati ovetti con texture puntinata. Insieme a loro, compare la forma delle orecchie di un coniglietto bianco.

Semplici e delicate, per le più romantiche scegliamo una nail art sui toni del rosa. Su uno sfondo tinta unita si intravedono dei minuscoli pois, ma non manca il fedele amico coniglio bianco. Lunghe e a mandorla sono delle unghie da vera bambola!

Su tonalità chiarissime inevitabilmente pastello, questa nail art conquista il cuore di ogni appassionata. L’effetto 3D della polverina regala una texture unica e originale su alcune delle unghie e si ripete anche sul french. Anche questa volta non mancano piccoli dettagli a tema pasquale, come dei minuscoli coniglietti colorati che portano un mare di allegria. Avete scelto la vostra preferita? Di certo con queste unghie si riuscirà a scartare l’uovo di Pasqua ancor meglio del solito!