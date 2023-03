Capelli crespi e gonfi? Tagliali così. Il risultato sarà super!

Scopri come tagliare i capelli crespi e gonfi per ottenere un risultato che funzioni e che sia semplice da gestire.

Avere i capelli crespi e che tendono a gonfiarsi con estrema facilità non è affatto semplice. Ogni giorno ci trova infatti con una chioma diversa e che, in alcuni casi, può risultare davvero difficile gestire. Per fortuna ci sono delle piccole astuzie che si possono mettere in atto al fine di giungere ad un risultato soddisfacente. E una di queste riguarda la scelta del taglio giusto con cui andare incontro alla primavera.

Scegliendo il giusto modo di tagliare i capelli si può infatti optare per una chioma che faccia dei punti solitamente negativi dei veri e propri punti di forza. Un modo diverso di affrontare la cosa ma che ti renderà sicuramente più serena e, sopratutto, più in pace con i tuoi capelli. Dopo aver visto come dormire per evitare che i capelli crespi diano il peggio di sè, ecco quindi il taglio di capelli perfetto se hai una chioma gonfia, crespa e ingestibile.

Il taglio perfetto per capelli crespi e gonfi

Se hai dei capelli crespi e gonfi e non sai più come gestirli, forse è giunto il momento di provare ilt taglio di capelli perfetto. In questo modo potrai infatti godere di una chioma che sia più bella da vedere ma soprattuto più semplice da vivere. Spesso, infatti, andare contro la natura dei capelli può rappresentare una sfida difficile da vincere e molto sfibrante. Un problema che potresti far sparire in un attimo optando per un taglio di capelli che sia invece in grado di assecondarli.

Un esempio, perfetto per questa primavera, è quello del taglio dritto e da portare sulle spalle. È vero, i tuoi capelli saranno gonfi ma sembrerà un effetto voluto dal taglio di capelli che, ovviamente, potrai comunque sfoltire un minimo per evitare il troppo volume. Quanto al crespo, puoi puntare tutto su una piega leggermente ondulata, di quelle che si fanno con la piastra e per le quali una chioma non esattamente al top quasi non si nota.

Con un solo taglio (e il giusto modo di acconciarlo), potresti insomma dire addio alle ore passate davanti allo specchio nel cercare di dare una forma ai tuoi capelli e scoprirti diversa ma al contempo uguale a te stessa. Il tutto per capelli che con il tempo appariranno più sani per via del minor tempo che passerai a sistemarli e che potrai finalmente iniziare ad amare. Un vero cambiamento che ti farà affrontare la nuova stagione più carica e felice che mai.