Capelli crespi? Elimina il problema con lo spray fai da te anticrespo

Non sai più come gestire i tuoi capelli crespi? Prova lo spray fai da te anticrespo, vedrai subito i risultati!

Quante di noi devono combattere con il crespo, soprattutto quando si hanno i capelli ricci. Molte pensano che il crespo sia il risultato della struttura del nostro capello, ma non è così. Infatti, il crespo è causato da una mancanza di cura dei capelli, per cui basta un po’ di attenzione in più per attaccare il problema in anticipo.

Questo non significa che bisogna spendere un patrimonio per risolvere il problema. Tutto ciò che ti serve è un po’ di conoscenza di ciò che causa l’effetto crespo e alcuni ingredienti casalinghi per eliminarlo definitivamente. Per questo motivo vogliamo consigliarti uno spray fai da te per capelli crespi.

La ricetta per lo spray fai da te per i capelli crespi

Lo spray anticrespo può rivelarsi molto utile soprattutto quando si tratta di ottenere il look che si desidera.

Prima di passare alla ricetta e agli ingredienti necessari per creare lo spray per capelli crespi, vediamo insieme alcuni dei vantaggi che derivano dal suo uso, oltre ovviamente all’eliminazione del crespo.

Chioma più sana

Lo spray può essere in grado di rendere i capelli più sani, contenendo sostanze nutritive che mantengono i capelli setosi ed elastici e prevengono problemi come le doppie punte.

Corposità per i capelli crespi

Lo spray anticrespo è perfetto per ottenere dei capelli più lunghi e voluminosi. Ovviamente non si tratta di un prodotto magico, però la vostra chioma risulterà più folta e piena, regalandoti quindi un volume maggiore.

Styling istantaneo

Lo spray per capelli crespi fai da te offre una presa salda che consente di sperimentare un’ampia gamma di acconciature, da quelle più semplici a quelle più stravaganti. La cosa migliore è che puoi provarne una, disfarla e riprovarla se deciderai che non fa al caso tuo. Una volta sistemati, basta riapplicare un po’ di spray e il gioco è fatto.

Per domare il crespo c’è bisogno di idratazione e nutrimento. Ci sono diverse cose che si possiamo fare per controllarlo, come seguire una dieta sana e ovviamente bere molta acqua. Per idratare la tua chioma puoi ricorrere allo spray fai da te per capelli crespi.

65 grammi di gel di aloe vera

65 ml di acqua calda

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di olio di albicocca

5 gocce di olio essenziale di rosmarino

5 gocce di olio essenziale di lavanda

1 flacone spray

Riempi con dell’acqua calda una piccola ciotola e aggiungi i due cucchiai di zucchero. Mescola energicamente fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto e lascia raffreddare. Puoi mettere la ciotola in frigo per tre minuti per accelerare la procedura. Una volta raffreddato, aggiungi il gel di aloe vera e un cucchiaino di olio di albicocca. Mescola bene per amalgamare il tutto. A quest punto, continuando a mescolare, aggiungi cinque gocce di oli essenziali di lavanda e rosmarino. Non ti resta quindi che versare il composto nel flacone spray utilizzando un imbuto.

Questo spray anticrespo fai da te può essere utilizzato sia sui capelli crespi asciutti che su quelli bagnati. Ciò significa che si può usare insieme allo shampoo a secco nei giorni in cui non si vuole fare lo shampoo. Si può anche usare per ridurre il crespo dopo la spazzolatura e prima o dopo l’asciugatura. Basta spruzzarne una piccola quantità sui capelli asciutti, tenendo la bomboletta ad almeno sei/otto centimetri di distanza dal viso. Passare le dita tra i capelli per distribuire uniformemente il prodotto, quindi procedi con la tua acconciatura.