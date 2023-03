In primavera torna a splendere dopo i 40: sono queste le ispirazioni di nuance capelli da non perdere

I 40 sono i nuovi 20, anche per i capelli: scopri queste favolose colorazioni imperdibili per la stagione primaverile, con queste tonalità splenderai di una luce nuova.

Guardarsi allo specchio e vedersi bellissima è un diritto inalienabile. Soprattutto quando gli anni iniziano a scorrere, facendo superare quella tanto temuta soglia degli “anta”. Un traguardo che in realtà, non dovrebbe fare per niente paura, considerando che i 40 si sono davvero trasformati nei nuovi 20. Le donne di oggi sono fiere della loro maturità, che riempie di un fascino particolare. L’attenzione al look però, deve essere sempre costante, per non rischiare di cadere nella monotonia.

Naturalmente partendo dai capelli, che richiedono probabilmente un tocco di novità. Come non approfittare dunque, dell’arrivo della primavera per tornare a splendere come non mai? Basterà focalizzarsi sulle giuste nuances, in grado di trasformare le chiome più lunghe in un vero accessorio brillante e carico di energia, che rappresenta la propria personalità.

La bella stagione porta alla mente il calore del primo sole che bacia la pelle, unito alla ricchezza dei colori della natura che si risveglia. Andiamo allora alla scoperta di tutte le tonalità più glamour che vi faranno dimenticare in un batter d’occhio del passare del tempo. Una volta provate, vi sentirete più giovani e spumeggiante di una 20enne.

Chioma lunga e brillante in primavera: prova questi look e nessuno ti darà 40 anni

Quando si superano i 40 anni, per molte inizia una fase di riflessione sul proprio aspetto. Capita di concentrarsi su quelle piccole rughette d’espressione che si lasciano intravedere attorno agli occhi o sulla fronte, oppure si presta maggiore attenzione ai segni che compaiono sul viso. Quando questo porta un certo disagio, l’obiettivo diventa dunque spostare l’attenzione da questi impercettibili “difettucci”, catalizzandola invece sulla chioma. I capelli diventeranno il punto di forza, capace di esprimere fascino e personalità e di catturare al primo sguardo, ma soprattutto di donare nuova autostima e voglia di farsi notare. Scopriamo quindi, tutte le nuances di cui non si potrà fare a meno.

L’obiettivo da perseguire è quello della luminosità. Impossibile non prendere in considerazione quindi, l’opzione dei biondi. Se siete in vena di un vero cambiamento, ma dal risultato comunque molto naturale, optate per delle nuances che siano chiare come ottenute dai raggi del sole. Riscoprite la vostra giovinezza mettendola in risalto con un tono freddo se l’incarnato è olivastro o bianco, mentre scegliete un biondo dorato caldo se il vostro sottotono è rosato. L’effetto anti-età è assicurato.

Un cult amatissimo che torna puntualmente alla ribalta, l’ombre è la scelta perfetta per le indecise. C’è chi ama il suo colore scuro e ha paura di separarsene, o chi è alla ricerca di un look luminoso e giovane ma ha paura di osare con il biondo. Le schiariture morbide e intense sulle lunghezze giocano un ruolo fondamentale nel farvi ritrovare la grinta di una 20enne. Lo amerete.

Probabilmente non lo avete mai tenuto in considerazione, ma questo è il momento di valutare un meraviglioso rosso. Parliamo di un rosso rame che vira all’arancio, dai toni ricchi e vitali. Richiama i colori della primavera e si sposa alla perfezione con outfit coloratissimi, oltre che con gli incarnati più chiari. Nessuno penserà più ai vostri anni, l’attenzione sarà tutta sul vostro stile unico.

E per chi è dotata di bellissimi capelli scuri? La novità è dietro l’angolo: niente stravolgimenti, ma solo una delicata e avvolgente sfumatura cioccolato. I riflessi marroni brillanti si adattano ad un incarnato scuro e ne esaltano la bellezza donandogli una nuova luce. Con questa nuance sarete pronte ad affrontare tutte le sorprese che la primavera e l’estate riserveranno con un ritrovato sorriso (da 20enne!).