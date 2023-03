Casarecce con broccoli, acciughe e pinoli: la ricetta di Giorgio Locatelli

Un primo piatto della tradizione interpretato da uno chef stellato: ecco le casarecce con broccoli, acciughe e pinoli di Giorgio Locatelli

Molti li conoscevano già prima come grande chef, ma da più di 4 anni Giorgio Locatelli è diventato anche un volto popolare come giudice di Masterchef. Ci affidiamo a lui per una ricetta della tradizione come le casarecce con broccoli, acciughe e pinoli: piatto siciliano, lui è lombardo ma lo rispetta alla perfezione.

Casarecce con broccoli, acciughe e pinoli: le varianti

Per preparare le casarecce con broccoli, acciughe e pinoli secondo la ricetta di Giorgio Locatelli possiamo sostituire le acciughe sott’olio con quelle sotto sale e il caciocavallo con il pecorino.

Ingredienti (per 4 persone):

400 g di casarecce

450 g di broccoli divisi in cimette

60 g di caciocavallo fresco grattugiato

60 g di caciocavallo stagionato grattugiato

6 filetti di acciughe sott’olio

40 g di pangrattato

30 g di pinoli

20 g di uvetta

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di olio all’aglio

1 spicchio di aglio

sale fino q.b.

pepe nero q,b,

Preparazione:

Prendiamo una padella piccola e mettiamo a tostare il pangrattato a fuoco medio fino a quando diventa bello dorato, quindi basteranno pochi minuti. Poi tiriamo sui le acciughe sott’olio e sgoccioliamole bene prima di usarle.

Portiamo ad ebollizione una pentola con acqua salata e dopo aver pulito i broccoli ricavando le cimette versiamoli facendoli scottare per alcuni minuti. Non devono disfarsi, quindi tiriamoli su con un mestolo forato e mettiamoli subito in una ciotola piena con acqua ghiacciata per fermare la cottura e conservare il loro colore verde brillante. Passato qualche minuto, scoliamoli e tamponiamoli bene con carta assorbente da cucina.

In un tegame facciano scaldare l’olio aromatizzato all’aglio, aggiungiamo le acciughe continuando a mescolare con un cucchiaio di legno fino a quando si sciolgono. Poi aggiungiamo il pangrattato tostato, facciamoli amalgamare e teniamo da parte.

Scaldiamo l’olio extravergine d’oliva in un tegame ampio, aggiungiamo lo spicchio di aglio spellato, il peperoncino e i broccoli. Facciamo saltare tutto insieme per qualche minuto, regolando di sale e pepe macinato fresco. Aggiungiamo i pinoli e l’uvetta, cuociamo per qualche minuto.

Intanto riportiamo a bollore l’acqua dove abbiamo cotto i broccoli e mettiamo a cuocere la pasta, scolandola almeno un paio di minuti prima che arrivi al dente.

Versiamola nel tegame con i broccoli e allunghiamo con un paio di mestoli della loro acqua di cottura, mescoliamo bene e competiamo con i due formaggi grattugiati. Infine aggiungiamo il condimento di acciughe e pangrattato, portando subito a tavola.