Daniele Dal Moro, il dramma che gli ha stravolto la vita: verità agghiacciante

Daniele Dal Moro dramma: crolla al Grande Fratello Vip 2022 e si lascia andare ad un toccante ed inedita confessione sul suo passato.

Non sono stati giorni facili per Daniele Dal Moro che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è crollato lasciandosi andare ad uno sfogo toccante e struggente sul suo passato. Daniele, dopo aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello vinta da Martina Nasoni con cui ha avuto un flirt, ha accettato di partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Di fronte, però, alle affermazioni di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che l’hanno invitato a mettersi più in gioco, Daniele è crollato chiudendosi in se stesso per un giorno intero e pensando anche al ritiro. Daniel, così, si è lasciato andare ad una rivelazione raccontando tutto quello che, finora, aveva tenuto per sè.

Daniele Dal Moro dramma: il passato tra alcol e sostanze stupefacenti

In lacrime, Daniele Dal Moro, ha raccontato a Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi il suo passato. Nella casa di Cinecittà, Daniele aveva già raccontato di aver affrontato anni difficili in cui era stato male spiegando di essere riuscito a rialzarsi da solo cambiando totalmente il suo modo di vivere.

Tra le braccia di Carolina ed Elenoire ha così svelato tutto quello che si era tenuto dentro. “Non ho mai voluto pesare sugli altri. E non ho mai voluto far pena a nessuno, non so se mi capisci. Quindi un piccolo passo alla volta sono tornato a stare bene. Ho cercato di migliorare in tutto quello che facevo. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene…”, le parole di Daniele.

“Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso. E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco” – ha raccontato Daniele che, ripensando alla domanda di Signorini che gli ha chiesto anche di raccontare ciò che di bello gli è capitato nella vita, ha aggiunto – “Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso”.