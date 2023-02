Minacce di morte al Grande Fratello Vip: la vippona denuncia tutto

Minacce di morte per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: dopo un’intervista, la vippona denuncia sui social le minacce che sta ricevendo.

Minacce di morte per un’ex concorrente del Grande Fratello vip 2022. Tutto è accaduto in seguito ad un’intervista rilasciata a Casa Chi in cui ha puntato il dito contro Edoardo Tavassi descrivendolo come il vero stratega della casa interessato ai consensi al punto da chiederle se la storia con Micol Incorvaia fosse ben vista dal pubblico.

Parole che hanno scatenato la durissima reazione dei fan degli Incorvassi ossia di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che, per difendere la coppia, hanno preso di mira l’ex vippona. A denunciare tutto è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sui social in cui annuncia azioni legali contro i responsabili.

La denuncia di Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip

A denunciare pubblicamente le minacce di morte che sta ricevendo è stata Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra Lamborghini che, anche da sposata, ama provocare con i suoi look, dopo essere stata squalificata per le parole dette nei confronti di Marco Bellavia, aveva già denunciato una situazione simile svelando aver ricevuto offese e insulti. Stavolta, Ginevra Lamborghini racconta di aver ricevuto delle vere e proprie minacce di morte scatenate dalle seguenti parole rilasciate a Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni e pubblicato sulla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini:

“Tavassi… lui è un boss, non un leader. È un gran stratega, la prima cosa che mi ha chiesto appena entrata? Mi ha chiesto ‘Ma fuori funziona la coppia tra me e Micol?’. È molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo”.

Le parole di Ginevra Lamborghini hanno scatenato i fan degli Incorvassi come ha denunciato Ginevra. La Lamborghini, impegnata alla Fashion Week, sui social, ha raccontato che, in seguito a tali parole, sta ricevendo “minacce di morte e offese di ogni tipo”, sottolineando di non aver offeso nessuno e di aver espresso un’opinione in base a come ha conosciuto Tavassi all’interno della Casa.

Ginevra Lamborghini rivela di aver ricevuto insulti e minacce dopo il pensiero su Tavassi #gfvip pic.twitter.com/EoUc5VP5Qr — disagiotv (@disagio_tv) February 23, 2023

Ginevra, inoltre, sottolinea la gravità della situazione annunciando azioni legali contro gli autori di tali minacce e offese gratuite e ricordando a tutti che il Grande Fratello Vip resta un gioco. “Io non mi permetto di giudicare la persona. Non lo farò mai. Ho espresso una semplice opinione su un giocatore, non ho offeso personalmente”, ha concluso la Lamborghini.