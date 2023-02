Unghie più sane e belle in primavera? Ecco i rimedi naturali sui quali puntare

Scopri come ottenere unghie sane e belle per la stagione primaverile. Il risultato sarà talmente top che lo amerai.

Con l’arrivo della primavera, le mani tornano ad essere protagoniste. Dismessi quanti e maglioni tanto lunghi da coprirle, si torna infatti a sfoggiarle e a prendersene maggiormente cura. Spesso, capita che proprio in questo periodo ci si trovi però con manicure davvero disastrate e con unghie che meriterebbero una visita alla SPA.

Come fare, quindi? Il trucco sta nel giocare d’anticipo, prendendosene cura e iniziando a gettare le basi per una manicure perfetta. Ecco, quindi, alcuni consigli basilari e dei rimedi naturali sui quali puntare per unghie più belle e, sopratutto, più sane.

Come avere unghie più sane e più belle in pochi passi

Poter contare su unghie sane in primavera significa lavorare con netto anticipo e rimediare ai danni causati dal freddo. La primissima cosa da fare è quindi quella di curare l’alimentazione (cosa che farà bene anche alla tua salute) e bere tanta acqua in modo da idratare al meglio l’organismo. Così facendo, anche la salute delle unghie inizierà a giovarne e ciò donerà loro più robustezza e lucentezza.

Tra gli altri consigli base per unghie sane e belle ci sono poi quello di non mangiare le unghie, di mantenerle sempre pulite e asciutte, di non esporle a componenti chimici, di indossare i guanti quando si lavora o si usano creme per il corpo e di usare una lima per accorciarle dando loro una forma regolare. Per quanto possano sembrare banali, questi semplici step costituiscono la primissima base sulla quale puntare per unghie sane e belle.

Detto ciò, è molto importante curarle con impacchi o creme idratanti che potrai realizzare anche a casa. Così facendo potrai donar loro tutti i nutrienti che gli servono senza la paura di usare prodotti sbagliati.

Rimedi naturali utili per le unghie

Per unghie sane e belle può essere utile effettuare degli impacchi nella camomilla o nel tè verde. Allo stesso tempo ci sono creme o oli naturali che se applicati sulle unghie (ma anche sulle mani), donano loro forza e lucentezza. Il primo tra tutti è sicuramente l’olio extra vergine d’oliva che puoi applicare (anche sulle cuticole) con un pennellino o spalmare generosamente su tutte la mani. Bastano 5 minuti in posa ogni sera per notare da subito i primi risultati.

Se hai le cuticole irritate puoi optare per del miele da mescolare allo yogurt. Una volta applicato sulla zona delle unghie, andrà a disinfettarle e curarle e tutto idratandole e nutrendole al contempo. E se desideri essere sicura della loro pulizia? Pulisci le mani con acqua e bicarbonato o immergi le dita in una ciotola con acqua e bicarbonato prima di andare a dormire. Così facendo avrai la certezza di averle pulite e igienizzate a fondo.

Agendo in questo modo potrai contare su unghie sane e belle. Ricorda, però, che se nonostante gli sforzi, ti capita di notare dei cambiamenti nella loro texture, potrebbe esserci qualche problema di fondo che è sempre bene indagare con il medico. In questo modo avrai unghie sempre sane e belle, perfette per l’arrivo della bella stagione.