Doppie punte addio! Ti bastano due ingredienti naturali per una maschera che farà la differenza!

Se le doppie punte sono tra i tuoi incubi peggiori, da oggi potrai finalmente eliminarle per sempre. E tutto grazie ad una semplicissima maschera.

È giunto il momento di dire addio alle doppie punte e di darci un taglio senza però accorciare i capelli. Si, hai capito bene. Se i programmi per la tua chioma erano del tutto diversi e non prevedevano alcun taglio nei prossimi mesi, puoi stare tranquilla.

Anche in presenza di doppie punte, infatti, non dovrai usare le forbici. Per risolvere il problema, infatti, ti basterà applicare una maschera a base di prodotti naturali sui tuoi capelli. Così facendo, godrai di un risultato davvero unico e che, al contempo, renderà la tua chioma più morbida e sana.

La maschera per dei capelli liberi dalle doppie punte

Come spesso avviene quando si parla di bellezza e di prodotti in grado di far bene per davvero ai capelli, la strada più giusta è quella dei prodotti naturali. E spesso i migliori tra cui scegliere sono proprio quelli che si hanno in casa e che, pertanto, non ci costeranno nulla. Se hai da sempre il problema delle doppie punte, ad esempio, puoi puntare su avocado e miele. Due prodotti sani e che al contempo sono in grado di donare lucentezza ai capelli. Il tutto andando ad eliminare proprio le doppie punte.

Devi sapere, infatti, che queste possono verificarsi per svariati motivi tra i quali ci sono anche la carenza di ferro e la mancanza di idratazione. Andare ad agire sulla loro struttura con prodotti in grado di nutrirli, renderà quindi tutto molto più semplice. Realizzare la maschera è più semplice che mai, dopo aver aperto l’avocado ti basterà togliere la buccia e il nocciolo e metterne metà nel mixer insieme ad un cucchiaio di mele.

A questo punto non dovrai fare altro che frullare il tutto fino ad ottenere una crema.

Questa dovrà essere applicata dopo lo shampoo (sopratutto sulle lunghezze) e tenuta in posa per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo ti basterà lavare i capelli e passare allo styling.

L’effetto della maschera sarà riempitivo e farà sparire (almeno visibilmente) le doppie punte. Al contempo nutrirà i tuoi capelli evitando che se ne formino altre. Questo significa che se continuerai ad applicarla anche dopo averli tagliati, potrai dire addio per sempre alle doppie punte. E tutto per una chioma che, tra le altre cose, risulterà più sana, idratata e bella che mai.