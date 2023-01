Quarto figlio in cinque anni di matrimonio: nata la piccola principessa Bella

Quarto figlio in cinque anni di matrimonio per l’amatissima coppia vip: nata la principessa Bella, ma paura durante il parto.

Quarto figlio in cinque anni per l’amatissima coppia vip. Dopo tre maschi, la coppia ha finalmente accolto in famiglia la piccola principessa. A Madrid è nata Bella e l’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dei genitori. Con una splendida foto della piccola, la coppia ha annunciato al mondo la nascita della piccola di casa svelando, però, alcune complicazioni avute dalla mamma durante il parto.

Bella sta bene mentre la mamma, dopo il parto che è andato bene, ha avuto delle complicazione. Non è mancata la paura e, attualmente, i medici si stanno occupando di lei.

Paura per Alice Campello dopo il parto: come sta la moglie di Alvaro Morata dopo il parto

La coppia vip che ha allargato ancora la famiglia è quella formata da Alice Campello e Alvaro Morata. Sposati dal 17 giugno 2017, dopo i gemelli Leonardo e Alessandro nati il 29 luglio 2018 ed Edoardo, nato il 29 settembre 2020, il calciatore e l’influencer, il 10 gennaio 2023, sono diventati genitori della piccola Bella che è già diventata la principessa di casa.

“Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando” – si legge su Instagram.

“Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi.

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”, si legge ancora nel post pubblicato su Instagram.

Tanti i commenti di supporto sotto il post non solo da parte dei fan, ma anche di amici e colleghi. “Bellissima, tesoro riprenditi presto”, scrive Chiara Ferragni che ha anche condiviso la foto di Bella tra le storie del proprio profilo Instagram. “La nostra leonessa”, aggiunge Chiara Biasi. “La principessa di casa! Un abbraccio e buona pronta guarigione”, sono le parole di Marco Fantini che tra tre mesi diventerà papà per la terza volta dal momento che la moglie Beatrice Valli è nuovamente incinta. “Auguri, tanta felicità per voi”, scrive poi Elena Santarelli.