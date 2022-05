Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: gli auguri speciali della mamma di lei

Mancano ormai poche ore al matrimonio di Beatrice Valli, in attesa del grande giorno arrivano gli auguri speciali della mamma: il web si emoziona.

Manca veramente pochissimo ad uno dei matrimoni più attesi dell’anno. La protagonista è Beatrice Valli, una delle più amate influencer del momento. La sua storia d’amore è rimasta nel cuore degli italiani fin da quando lei ha sceso le famose scale di Uomini e Donne per conquistare Marco Fantini. Il tronista alla fine del percorso non poté fare a meno di sceglierla e da allora è iniziata una splendida vita insieme.

Era soltanto il 2014 quando Maria De Filippi univa questi due giovani nell’amore, che poi ha dato i suoi frutti anche con la nascita di Azzurra e Bianca, unitesi ad Alessandro già figlio di lei. Come tutte le più belle favole, è giunto finalmente per i due il momento dei fiori d’arancio ed anche i fan non stanno più nella pelle. Beatrice e Marco in effetti, sono attualmente due influencer seguitissimi e, reduci da un bel viaggio all’evento mondano del Festival di Cannes, ora svelano sempre più dettagli del grande giorno.

Oltre a qualche curiosità in più che vi abbiamo già svelato prima, si sa che le nozze si svolgeranno il 29 maggio nella fantastica location di Capri. Nelle ultime ore l’influencer ha già pubblicato i primi scatti nel suo “Posto magico”, in cui è arrivata insieme ai suoi figli. Ancora nessuno spoiler su abito e acconciatura scelti dalla Valli per l’occasione, ma nel frattempo è arrivato un messaggio da parte della madre che ha riempito di commozione i fan.

“Oggi sei la donna che…”, le parole della madre a poche ore dal matrimonio di Beatrice Valli

E mentre l’attesa e la curiosità dei media crescono, abbiamo trovato un dolcissimo messaggio arrivato durante i preparativi del matrimonio dalla mamma di Beatrice Valli. Lo sappiamo, per i genitori le nozze sono sempre un momento speciale ed è proprio quello che si evince alla perfezione dalle parole di Sandra, che ha voluto mandare i suoi auguri sulla sua pagina Instagram.

“Un giorno eri la bambina che mi rubò il cuore e oggi sei la donna che lo riempie di orgoglio“, scrive così la donna, aggiungendo i suoi “Auguroni dalla mamma“. Nel post si vede una splendida Beatrice a bordo piscina con costume intero bianco e velo in testa. Le parole della madre suscitano tenerezza e commozione nei fan che seguono la famiglia, ma un commento in particolare arriva proprio da lui.

Marco Fantini lascia sotto alla foto quattro cuoricini rossi, mentre tantissimi fan si lasciano andare in commenti di congratulazioni per la splendida figlia e per il traguardo che a breve raggiungerà. Non resta che aspettare qualche ora dunque per scoprire come Fantini e la Valli celebreranno i loro fiori d’arancio e prepariamoci tutti a sognare un po’.