Cinque trucchi di stile per sembrare innamorate del Natale

Quando ci manca qualcuno, quello delle feste non è il periodo migliore dell’anno. Ci sono persone però che proprio non lo sopportano a prescindere ed altre che per viverlo a pieno addobbano anche l’auto. Vediamo i capi d’abbigliamento migliori per emanare spirito natalizio.

Per quieto vivere o perché si torna felici come quando eravamo bambine ed aspettavamo che Babbo Natale (con le sue renne) facesse spuntino a casa nostra dopo aver lasciato i doni, ci vogliamo vestire di rosso, di bianco e di verde. Le fantasie composte da abeti, montagne innevate e greche scandinave vanno sempre per la maggiore ma visto che siamo donne di classe sceglieremmo look adeguati anche in questa occasione speciale.

Scopriamo cosa indossare “sotto le feste” per entrare nel mood amanti del Natale anche quando si è più simili al personaggio dickensiano del 1843: Scrooge.

Feste di Natale 2022: i capi da non farci scappare per essere perfette in famiglia

Senza ricorrere ai maglioni di Bridget Jones, possiamo optare per il pullover con collo rotondo e maniche lunghe di Zara (29,95 euro). In bianco e nero ha una lavorazione caratteristica con trecce orizzontali e girocollo, potrà essere abbinato sia ad un paio di jeans neri slavati con anfibi in pelle ton sur ton che con un pantalone a palazzo e décolleté.



Altra idea vede l’abito rosso scuro con decori bianchi di Shein (29 euro) che ha maniche lunghe e gonna a ruota. Ottimo con un paio di stivali in pelle ma portabile anche con un paio di sneakers (neve permettendo). Essendo un modello tra il casual e lo spiritoso, è adatto a più fasce d’età ma non sopra i quarant’anni.

Dopo aver visto quali accessori bisogna evitare assolutamente a Natale, ecco che queste idee sembrano quasi senza senso. Tra il cattivo gusto e la giusta dose di eccentricità però c’è differenza.

La sciarpa scozzese di Ralph Lauren, oltre ad essere una buona idea regalo, è uno dei simboli del Natale ed aiuterà senza alcun dubbio un normalissimo abito classico a sembrare più in tema. Costa 89 euro.

Su Zalando c’è la gonna corta di Pull & Bear a 19,99 euro. A campana, con frange sulla base e check d’ordinanza, saprà dare quel tocco natalizio anche a chi vuol tenere un profilo più basic al riguardo.

Molta scelta anche tra i cappelli che spaziano dalle tipiche berrette da aiutante di Babbo Natale ai più classici Borsalino nelle tonalità che abbiamo visto. L’importante è entrare nello spirito mentalmente e poi il resto verrà naturalmente.

Silvia Zanchi