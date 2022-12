Intrecci di Natale: segui queste ispirazioni di acconciature per capelli lunghi e sarai la più bella delle Feste!

Le acconciature più belle da sfoggiare a Natale sono fatte di magici intrecci: scopri tutte le ispirazioni per diventare la regina delle Feste!

La notte di Natale è sempre più vicina e, tra un preparativo e l’altro, probabilmente non avete ancora pensato al vostro look. Una volta finita la corsa ai regali e sistemati gli addobbi per casa, è il momento di scegliere quale stile sfoggiare nell’evento più dolce dell’anno, a partire dall’outfit fino a make-up e capelli. Sicuramente non è facile trovare l’idea giusta per un’acconciatura d’effetto a due passi dal Natale, ma fortunatamente le ispirazioni che provengono dal mondo del web sono davvero tantissime. Acconciature di Natale ispirazioni – chedonna

In occasione della cena di Natale potrete sorprendere amici e parenti giocando tra milioni di possibilità. Naturalmente, se siete dotate di lunghissimi capelli le opzioni si moltiplicano, passando da acconciature raccolte fino a quelle sciolte. Ma oggi vogliamo proporvi una serie di bellissime ispirazioni fatte di magici intrecci. Con le trecce si possono creare delle vere e proprie opere d’arte in miniatura e, se la vostra manualità con i capelli non è delle migliori, non scoraggiatevi, sfogliate tra le nostre proposte e portate la foto dal vostro parrucchiere di fiducia, sicuramente saprà esaudire i vostri desideri. Aggiungendo un po’ di spirito natalizio sulla vostra chioma lascerete amici e parenti a bocca aperta, e attenzione a non perdere qualche glitter qua e là!

Tutte le più belle acconciature di Natale: se intrecci i tuoi capelli così sarai la regina delle Feste

Quando le canzoni di Natale iniziano a risuonare portando calore nei cuori, è ora di tirare fuori tutta la fantasia e lo spirito da bambine che durante l’anno siete costrette a mettere da parte. Divertitevi allora, a giocare con i capelli aggiungendo un tocco di colore a tema con il periodo, ad esempio utilizzando delle tinture spray removibili che spariscono con un semplice shampoo. Un tocco di verde o di rosso arricchiranno la chioma, facendovi diventare dei veri folletti di Babbo Natale. Se invece nella vostra vita i glitter non possono mai mancare, è ora di osare cospargendoli sui capelli. Gli intrecci restano, però, i veri protagonisti di questi hairstyles. Non dimenticare di abbinarli a delle perfette Nail Art di Natale.

L’acconciatura a coroncina è un classico di ogni tempo. Questo tipo di treccia sui capelli completamente raccolti, conferisce un fascino che proviene dai secoli scorsi. Elegante e ordinata, vi farà diventare una vera regina del Natale se la adornate con foglie di agrifoglio e bacche rosse. L’effetto sarà davvero sorprendente.

Chi ha la fortuna di avere tantissimi capelli lunghi, può optare per una maxi treccia voluminosa laterale. Giocando con il colore, scegliete un celeste delicato che ricorda il gelido inverno, o un rosso intenso come il fuoco che scoppietta nel camino. I capelli saranno poi arricchiti da accessori a forma di fiocchi di neve e, perché no, anche da una spruzzata di neve finta!

Intrecci e doppio chignon. Un’acconciatura che interpreta in chiave natalizia una vera tendenza del momento. Gli “space buns“, o doppi chignon, rendono divertente e infantile il vostro hairstyle, che sarà arricchito da delle micro trecce francesi. Anche in questo caso potete giocare con i colori, condendo il tutto con qualche glitter qua e là. Lascerete tutti a bocca aperta!

Un semi-raccolto ad albero di Natale è quello che ci vuole se non volete perdere la bellezza dei vostri capelli sciolti. Con questa acconciatura, una parte dei capelli è fermata da un elastico gioiello, mentre la mezza coda è intrecciata e poi allargata, a formare un dolce albero di Natale stilizzato.

Se il vostro stile è più discreto ma non avete intenzione di rinunciare allo spirito natalizio, adornate i vostri capelli con una dolcissima e semplice ghirlanda dietro la testa. Anche in questo caso i capelli sono semi-raccolti e intrecciati insieme ad un nastrino rosso, che renderà il tutto ancora più in tema.

