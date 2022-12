Anticipazioni Terra Amara: dramma per Zuleyha!

Terra Amara: tutte le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5. Zuleyha attraverserà un periodo davvero brutto della sua vita. Ecco cosa succederà!

La soap turca dal titolo originale ir Zamanlar Çukurova è finalmente tornata in onda su Canale 5 dopo lo stop avvenuto a settembre 2022. La sua interruzione aveva generato mal contento fra i fan che adesso potranno tornare a cantare vittoria per il reintegro nella programmazione televisiva di rete. Ma di che cosa parla la soap?

Ambientata nella Turchia degli anni ’70, in particolare fra Istanbul e le campagne del Sud, la soap segue le vicende a volte catastrofiche di Züleyha e Yılmaz. I due devono affrontare sfide ricorrenti, ostacoli e antagonisti per poter riuscire a coronare il proprio amore e convolare a nozze. Una sorta di “Promessi Sposi” alla turca.

Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino e sono felicemente fidanzati. Ma a un certo punto il fratello di lei, Veli, la vende a Naci, con cui ha molti debiti a causa del suo essere un giocatore d’azzardo. Qui, iniziano i primi problemi per la coppia. Naci tenterà di violentarla e Yılmaz lo ucciderà per soccorrere la fidanzata. Costretto a fuggire via, la giovane deciderà di seguirlo in giro per le campagne della Turchia. Ma si tratta sempre degli anni Settanta e per non essere separati dagli occhi indiscreti della gente, i due amanti si fingono fratello e sorella. Questa decisione però, potrebbe sconvolgere per sempre le loro vite.

Dunque, Terra Amara torna in programmazione televisiva con una settimana di nuove storie. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa settimana.

Terra Amara, anticipazioni: Züleyha e l’esperienza in manicomio

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 di Terra Amara, i nostri protagonisti scopriranno nuovi dettagli e rivelazioni. Inoltre, secondo quanto riportato dalle ultime informazioni Züleyha attraverserà un periodo davvero difficile!

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda in questa settimana di programmazione su Canale 5 Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la nostra amata protagonista ha provato ad uccidersi e successivamente le si sono verificate una serie di sfortunati eventi che l’hanno condotta dritta dritta in manicomio.

Da questo luogo per pazzi, Züleyha tenterà più volte di scappare e come conseguenza verrà legata con delle catene ad un letto. Arriveranno addirittura a metterle la camicia di forza, quando si rifiuterà di prendere i medicinali. Tuttavia, questa storia tragica e drammatica avrà una svolta positiva. Quando Demir uscirà dal carcere – dove era stato rinchiuso in attesa di chiarire la sua posizione nella sparatoria con Yilmaz – se la prenderà con la madre per aver rinchiuso Zuleyha in un centro di salute mentale.

L’uomo vorrà infatti riportare la consorte a casa, anche se Hünkar non vorrà dirgli dove si trova…