Terra Amara anticipazioni: paura per il figlio di Zuleyha

Terra Amara: tutte le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5. Ecco cosa succederà negli episodi in onda da lunedì 14 novembre a sabato 19 novembre 2022! Scopriamolo insieme

La soap turca dal titolo originale ir Zamanlar Çukurova è finalmente tornata in onda su Canale 5 dopo lo stop avvenuto a settembre 2022. La sua interruzione aveva generato mal contento fra i fan che adesso potranno tornare a cantare vittoria per il reintegro nella programmazione televisiva di rete. Ma di che cosa parla la soap?

Ambientata nella Turchia degli anni ’70, in particolare fra Istanbul e le campagne del Sud, la soap segue le vicende a volte catastrofiche di Züleyha e Yılmaz. I due devono affrontare sfide ricorrenti, ostacoli e antagonisti per poter riuscire a coronare il proprio amore e convolare a nozze. Una sorta di “Promessi Sposi” alla turca.

Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino e sono felicemente fidanzati. Ma a un certo punto il fratello di lei, Veli, la vende a Naci, con cui ha molti debiti a causa del suo essere un giocatore d’azzardo. Qui, iniziano i primi problemi per la coppia. Naci tenterà di violentarla e Yılmaz lo ucciderà per soccorrere la fidanzata. Costretto a fuggire via, la giovane deciderà di seguirlo in giro per le campagne della Turchia. Ma si tratta sempre degli anni Settanta e per non essere separati dagli occhi indiscreti della gente, i due amanti si fingono fratello e sorella. Questa decisione però, potrebbe sconvolgere per sempre le loro vite.

Dunque, Terra Amara torna in programmazione televisiva con una settimana di nuove storie. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa settimana.

Terra Amara, anticipazioni: cosa succederà negli episodi in onda dal 14 al 19 novembre

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5, Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa senza comunicarlo a Demir. La giovane protagonista verrà a conoscenza che la sua amica, Gulten non ha mai spedito le sue lettere d’amore a Yilmaz quando era in carcere e si arrabbia profondamente.

Nel frattempo il giovane innamorato Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul. Zuleyha racconta a Sermin che vuole scappare con il bambino (figlio di Yilmaz) ad Istanbul. Sermin lo racconta subito a Demir, che corre con Hunkar in aeroporto e lì vedono Yilmaz all’imbarco. Zuleyha, però, non c’è.

Si trattava di una fuga finta. Infatti la giovane voleva testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei.

Zuleyha realizza un cuscino che verrà mandato all’asta di beneficenza e Yilmaz offre una grossa cifra per averlo. Demir, il marito della donna vorrebbe rilanciare ma viene fermato dalla madre Hunkar, che teme che la gente possa insospettirsi. Per tale ragione, Yilmaz si aggiudica il cuscino che poi spedirà a casa all’uomo.

Nel frattempo Fekeli incontra Hunkar con la quale in passato ha avuto una relazione amorosa e cerca di convincerla a dire la verità sulla vera motivazione dietro l’assassinio del marito. Una volta tornata a casa, Hunkar si scontra con Demir, che non vuole che la madre abbia alcun tipo di rapporto con l’uomo che ha ucciso suo padre.