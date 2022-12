Terra Amara anticipazioni: tragico lutto? Tenta il suicidio

Terra Amara: tutte le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5. Tragico lutto in arrivo? Uno dei personaggi principali prova ad uccidersi…Ecco cosa succederà!

La soap turca dal titolo originale ir Zamanlar Çukurova è finalmente tornata in onda su Canale 5 dopo lo stop avvenuto a settembre 2022. La sua interruzione aveva generato mal contento fra i fan che adesso potranno tornare a cantare vittoria per il reintegro nella programmazione televisiva di rete. Ma di che cosa parla la soap?

Ambientata nella Turchia degli anni ’70, in particolare fra Istanbul e le campagne del Sud, la soap segue le vicende a volte catastrofiche di Züleyha e Yılmaz. I due devono affrontare sfide ricorrenti, ostacoli e antagonisti per poter riuscire a coronare il proprio amore e convolare a nozze. Una sorta di “Promessi Sposi” alla turca.

Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino e sono felicemente fidanzati. Ma a un certo punto il fratello di lei, Veli, la vende a Naci, con cui ha molti debiti a causa del suo essere un giocatore d’azzardo. Qui, iniziano i primi problemi per la coppia. Naci tenterà di violentarla e Yılmaz lo ucciderà per soccorrere la fidanzata. Costretto a fuggire via, la giovane deciderà di seguirlo in giro per le campagne della Turchia. Ma si tratta sempre degli anni Settanta e per non essere separati dagli occhi indiscreti della gente, i due amanti si fingono fratello e sorella. Questa decisione però, potrebbe sconvolgere per sempre le loro vite.

Dunque, Terra Amara torna in programmazione televisiva con una settimana di nuove storie. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa settimana.

Terra Amara, anticipazioni: terribile tentato suicidio, ecco di chi

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 di Terra Amara, i nostri protagonisti scopriranno nuovi dettagli e rivelazioni. Inoltre, secondo quanto riportato dalle ultime informazioni in nostro possesso scopriremo che uno dei nostri amati personaggi ha tentato di uccidersi. Ci sarà riuscito?

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda in questa settimana di programmazione su Canale 5 Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la nostra amata protagonista ha provato ad uccidersi. Il motivo? Sembra che il matrimonio forzato con Demir Yaman (Murat Ünalmış) e la privazione dall’affetto del figlio Adnan, la condurranno verso tale gesto estremo.

Tutto avrà origine quando la donna scoprirà che la colpa del suo incidente insieme alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) è del marito. E’ stato lui la mente dietro il sabotaggio della macchina in cui le due donne viaggiavano. Züleyha sarà talmente sconvolta dall’accaduto che andrà dal suo ex Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) a chiedere aiuto, ma non farà altro che innescare un conflitto a fuoco tra l’uomo e Demir, dove il primo verrà ferito alla schiena e si renderà necessaria un’operazione per salvargli la vita.

A seguito di questa situazione complicata, la donna sarà sempre più sola e privata dei suoi affetti, soprattutto perché il marito con la complicità della madre Hünkar (Vahide Perçin) deciderà di punirla portandole via il piccolo Adnan. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Totalmente disperata, dopo l’ennesima lite con Demir, Züleyha arriverà alla conclusione di farla finita per non soffrire più e deciderà di rinchiudersi nella camera del bambino e tagliarsi le vene.

Qualche ora dopo, Züleyha verrà ritrovata distesa su un letto (e con i polsi tagliati e sanguinanti) da Hünkar, la quale darà subito ordine a Gaffur (Bülent Polat) di far arrivare un medico nella tenuta affinché possa salvare la vita della ragazza in totale riservatezza.