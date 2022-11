Samantha De Grenet ha fatto una confessione a cuore aperto a Verissimo su un dramma terribile da lei vissuto che ancora adesso non le dà tregua.

Sono passati diversi anni da quando Samantha De Grenet era solita calcare i palcoscenici più importanti d’Italia. Allora era famosa per la sua bellezza tipicamente mediterranea e il duo sorriso ammaliatore. Nel corso di questi anni in cui è stata lontano dal piccolo schermo, che un tempo, l’aveva condotta alla fama nazionale, la De Grenet ha dovuto combattere contro una malattia terribile, il cancro, che le ha cambiato completamente la vita. Oggi le cose stanno migliorando per lei, ma la fine del tunnel è ancora lontana…

Samantha De Grenet, la dolorosa confessione a Verissimo

Si microfoni di Verissimo la De Grenet non si è trattenuta e ha raccontato di aver vissuto un vero incubo dopo aver scoperto della malattia. “Si racconta poco del lato psicologico del tumore, anche perché si tratta di qualcosa molto difficile da spiegare“, ha raccontato la showgirl.

“Il corpo cambia e così le emozioni che provi e il modo di affrontare la vita. Tendi a non guardarti allo specchio, perché non ti accetti e non ti piace ciò che vedi. Le persone che hai intorno subiscono i tuoi cambi d’umore, anche se provi a nasconderli. Ti chiudi in bagno, piangi e poi esci e tenti di mostrarti felice. E’ però impossibile riuscirci h24”.

A starle accanto sono stati il marito fedelissimo luca barbati e suo figlio brando, che oggi ha 27 anni e che per la prima volta si è mostrato insieme e a lei davanti alle telecamere. Non solo, anche i genitori, con cui ha un bellissimo rapporto, non le hanno fatto mancare il loro sostegno. “Dal punto di vista psicologico, ho imparato ad accettarmi“, ha continuato Samantha (sempre impeccabile nei suoi outfit in qualunque occasione). “Ho un corpo diverso e va bene così. Avevo un rapporto terribile con lo specchio. Oggi, invece, mi guardo e sono contenta. Con tutti i miei errori, sono una persona buona e questo conta più di tutto”.

Una positività di certo invidiabile e che ha conquistato nel corso del tempo. Ora i fan non vedono l’ora di poterla rivedere sul piccolo schermo, non come ospite di un programma talk show ma come vera e propria showgirl. A ogni modo, la fine del tunnel è ancora lontana. Davanti a lei va ancora due anni di terapia, che però sta affrontando con il sorriso sul volto e con tanta speranza. Un vero esempio per tutti!