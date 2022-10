Samantha de Grenet si mostra elegante ed alla moda nei colori delle creme

By

La vediamo sorridente dopo aver brillantemente superato le sfide che la vita le ha portato. Samantha de Grenet, oggi, è una donna nuova ma con lo stile colorato di sempre. Scopriamo il match che ci fa impazzire.

Una volta che si è arrivati al cuore degli italiani non importa quanto tempo passi tra una trasmissione televisiva e l’altra, si ricorderanno sempre e comunque di te. Sembra questo il caso di Samantha De Grenet che sulla sua pagina Instagram (dove conta ben più di cinquecentomila follower) spesso e volentieri ci sorprende con outfit da copiare.

Ecco come ricreare il nude look nei toni del cioccolato per un autunno elegante e goloso.

Vaniglia per il top e cioccolato per i pantaloni: vestiamoci come Samantha de Grenet

Il top di Na-Kd (21,09 euro su Zalando) è in beige classico, ha le cuciture oblique in rilievo ed il dettaglio di una doppia spallina sottile da allacciare anche al collo ed una larga normale. Sì quindi all’abbinamento con un paio di jeans o ad un leggins in pelle (nera o marrone).

Volendo si può mettere anche con una gonna in pelle come quelle che abbiamo proposto tra le tendenze del momento la maglia monospalla di Zara (29,95 euro) attillata, con lavorazione a costine e manica lunga. Con accessori dorati, poi, ci si avvicinerà alla perfezione.

Con Stradivarius si risolve la situazione pantaloni con soli 29,99 euro (su Asos e negli store). Sono in similpelle, a vita alta e larghi sulle gambe quindi, in una parola, comodi. Vanno bene anche con sneakers chiare e pullover oversize.

Scontato del 30% su My Theresa a 223 euro, i pantaloni Aisha di Stand Studio sono leggermente a zampa, minimal e in un marrone intenso e lucido. Meglio con un tacco alto ed un lupetto o un crop top (varia un po’ in base al fisico ed all’età) rispetto ad una calzatura flat.

Per chi desidera una sorta di seconda pelle c’è la proposta di Guess (130 euro) che, pur avvicinandosi maggiormente ad una nuance cuoio, resta dello stesso mood odierno.

Se ci ricordiamo che la moda consente di mostrare la nostra personalità allora saremo sempre vestite bene. Per noi stesse in primis, e poi, nel caso, per gli altri.

Silvia Zanchi