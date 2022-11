Una delle dame più discusse (e ormai storiche) di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha fatto una affermazione quanto mai incredibile su un suo ex che ha lasciato senza parole i fan.

Gemma Galgani è ormai un volto notissimo dello show di Maria de Filippi Uomini e Donne, tanto che è difficile pensare al suo personaggio televisivo senza collegarla automaticamente ad esso. Per questo quando è sorta la possibilità che la celebre dama torinese potesse abbandonare il programma i fan non hanno potuto credere alle loro orecchie e si sono subito preoccupati. Ma per quale motivo la Galgani potrebbe dire addio al programma che l’ha resa famosa? A quanto pare nell’ombra si celerebbe un ex molto importante per lei…

Gemma Galgani, addio a Uomini e Donne…per Lui?

Togliamo subito ogni dubbio: l’ex a cui la Galgani (di recente attaccata aspramente in trasmissione) non riesce a smettere di pensare è un volto noto al pubblico perché in passato aveva preso parte alla nota trasmissione di Maria De Filippi e sarebbe rimasto impresso nel cuore della dama torinese dal caratterino, pare, non certo facile da gestire. Durante una intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma ha svelato il nome di questo fantomatico ex cavaliere a cui sembra essere ancora fortemente legata: Marco Firpo. Ebbene si, se avevate pensato al “gabbiano” Giorgio Manetti (che in passato ha fatto una confessione incredibile) vi sbagliavate di grosso.

Nel cuore della Galgani, infatti, sembra che Manetti sia ormai dei tutto assente. Lui stesso, d’altronde, non aveva espresso belle parole nei confronti della sua ex fiamma qualche mese fa. Aveva infatti asserito che la donna sarebbe rimasta a vita nello show della De Filippi perché non avrebbe trovato nessun uomo capace di sopportarla. Parole forti a cui la Galgani non aveva però risposto. Forse proprio perché di quello che pensa Manetti non le importa più da tempo.

Ma vi ricordate di Marco Firpo? La Galgani aveva cominciato a frequentarlo nel 2017. All’inizio non era sembrata particolarmente presa dall’uomo. Ma poi quando lui aveva espresso la volontà di lasciarla perdere perché sentiva che non si stava andando da nessuna parte la Galgani aveva immediatamente cambiato idea e aveva detto di essersi innamorata dell’intrigante cavaliere. I due si sono frequentati fino al 2018. Poi però l’uomo è stato colpito da un problema al cuore che l’ha costretto a restare lontano dal programma, nonostante lo studio lo avesse richiamato.

E Gemma pare non l’abbia mai dimenticato. “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi”, ha svelato la Galgani durante lintervista. Si è poi lasciata andare a un ricordo nostalgico. “Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione: una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la meta, la piccola cappella della Madonnina della Punta, una chiesetta a dir poco deliziosa a picco sul mare. Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco…Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

Che Genna stia pensando di tornare sui suoi passi e voglia ricontattare il suo ex grande amore? O si tratta semplicemente di un racconto di un amore passato verso cui adesso prova solo affetto e nulla più? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.