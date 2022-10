Uomini e Donne, Gemma Galgani colpita e affondata: arriva la critica che fa più male

Uomini e Donne: Gemma Galgani è stata colpita ed affondata. La dama ha ricevuto la critica che le fa più male di tutte quelle ricevute durante il corso di questi anni in cui è stata protagonista al Trono Over.

Uomini e Donne è tornato quest’anno sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca. Nonostante siano stati introdotti nuovi cavalieri e nuove dame, alcuni personaggi sono fissi li dove li abbiamo lasciati prima della pausa estiva. Tra questi ovviamente non può di certo mancare Gemma Galgani, che detiene un vero e proprio record all’interno del programma in quanto mai nessuno aveva preso parte al programma di Maria De Filippi per così tanto tempo.

La dama durante il corso di questi anni ha avuto numerose storie d’amore, ma una l’è rimasta nel cuore perché ha rappresentato il suo grande amore all’interno del programma. Proprio lui però non si è risparmiato nei suoi confronti, facendole arrivare la critica che più le fa male.

Gemma Galgani è stata colpita ed affondata da Giorgio Manetti, il suo storico ex fidanzato che ha conosciuto proprio durante il corso dell’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani umiliata dopo Uomini e Donne: Giorgio Manetti non si risparmia

Giorgio Manetti, intervistato ai microfoni del settimanale Nuovo, non si è di certo risparmiato nei confronti della sua ex fidanzata Gemma Galgani, che ha deciso di farlo davvero dopo un momento di esitazione, facendole la critica che più le farà male durante il corso di questi anni di permanenza negli studi Elios di Roma.

“Negli ultimi due anni si era trasferita a Roma” ha osservato il gabbiano più famoso del piccolo schermo degli italiani. “Adesso è tornata a Torino e deve riscendere una volta a settimana per registrare…” ha poi osservato, facendo notare che dopo un periodo nella città in cui si registra il programma è stata rispedita a casa. “Non mi pare sia una gran vita la sua” ha poi concluso, facendo un attacco non indifferente nei confronti della dama di Torino.

Gemma Galgani a Uomini e Donne come reagirà di fronte alle dure parole del suo ex fidanzato Giorgio Manetti?