L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giorgio Manetti si è lasciato andare a una confessione che lasciato letteralmente senza parole i fan del noto programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato.

Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani nel noto dating show di Maria De Filippi, si è lasciato andare a una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha rivelato un lato nascosto di Uomini e Donne. La confessione di Manetti, del tutto inattesa, è una vera e propria frecciatina a Maria De Filippi. Metterebbe infatti in luce il suo immenso potere in Mediaset.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha deciso di rendere pubblico un dettaglio della nota trasmissione condotta da anni dalla regina della tv Maria De Filippi. Si tratta di un dettaglio molto piccante, la cui diffusione ha dato scandalo tra i fan del programma. Che l’affermazione piuttosto audace dell’uomo sia stata dovuta semplicemente alla delusione per la fine della sua storia con la dama torinese Gemma Galgani (che di recente ha subito una batosta molto forte)?

Giorgio Manetti, confessione sconvolgente su Uomini e Donne. C’entra Gemma Galgani

Secondo quanto rivelato da Manetti in una recente intervista, Gemma Galgani non lascerà mai il suo posto d’onore a Uomini e Donne. Questo perché alla De Filippi “fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”.

Una dichiarazione davvero sconvolgente, che ha dato molto da pensare ai fan di Uomini e Donne. Ricordiamo che Manetti ha avuto una frequentazione (piuttosto breve) con la Galgani. I due sembravano innamoratissimi, ma poi la loro storia è naufragata all’improvviso, lasciando Manetti con l’amaro in bocca. Secondo l’uomo, quindi, il fatto che la dama torinese non abbia mai lasciato il programma al fianco di un uomo è un chiaro indizio che Maria la voglia sempre lì presente. Per ragioni di audience e appeal del programma, a quanto sembra.

Per ora non ci sono state conferme né smentite riguardo la controversa dichiarazione di Manetti. Possiamo comunque esser certi che la presenza della Galgani (che ha di recente fatto una confessione incredibile) a Uomini e Donne sia ormai assolutamente indispensabile per la riuscita del programma e per l’ottenimento di un buono share. Che siano inattendibili, quindi, le voci secondo cui la dama starebbe per prendere parte al Grande Fratello Vip, mettendo da parte Uomini e Donne? Staremo a vedere.