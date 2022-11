Test: cosa vuole acquistare la donna? Qual è il prodotto che le interessa?

La donna ha chiesto un prodotto specifico, quale? Questo test metterà a dura prova la tua capacità di utilizzare la logica ed il ragionamento

Gianni è un signore di circa quarantacinque anni, gestisce un ferramenta in centro e si reca tutti i giorni a lavoro. Ogni tanto capita che qualcuno gli faccia delle richieste strane ma lui le gestisce sempre con tanta pazienza e cortesia. Questo è uno dei motivi che spingono molti clienti a recarsi da lui, l’altro è il vantaggio economico. Il nostro amico riesce sempre a mantenere i prezzi bassi, applicando una politica dei saldi per aumentare il numero dei clienti fissi.

Oggi è successa una cosa particolarmente strana. Gianni stava armeggiando con una lampadina che faceva i capricci quando ha visto entrare una donna di mezza età nel suo negozio. La signora ha chiesto il prezzo di un oggetto in vendita e il proprietario dell’attività commerciale ha risposto: “Per uno spenderà un euro, per dodici spenderà due euro”.

La signora, non ancora soddisfatta, gli ha chiesto: “E per 177?”. Gianni, evidentemente scocciato dalle continue domande della donna, ha risposto: “Ovviamente pagherà tre euro”. Cosa ha acquistato la signora? Qual è il prodotto in vendita che la donna ha portato a casa? Ragiona con calma, senza farti prendere dall’ansia. Hai tutto il tempo per rispondere, poi scorri il testo verso il basso e troverai la soluzione del test.

La soluzione del test

Hai indovinato la risposta esatta? Questo test è pieno di dettagli inseriti solo per farti sbagliare. Se hai evitato le trappole, molto probabilmente sei in possesso della soluzione e devi soltanto verificarla. Lo farai tra poco. Qualora avessi indovinati, meriti i nostri complimenti perché questo test di logica e ragionamento non era per niente facile. Se invece non hai idea di quale possa essere la risposta corretta, non buttarti giù con il morale.

Molto probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento. Ti consigliamo di cimentarti con altri test simili a questo nei prossimi giorni, con un po’ di pratica diventerai bravissima anche tu e riuscirai a risolvere un test del genere in pochi secondi. Prima di proseguire, è necessario ricordare che questo test non ha nessuna validità scientifica. L’intento è semplicemente quello di intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori con un passatempo divertente e stimolante.

Ecco la soluzione del test: la signora ha acquistato dei numeri in ottone, come quelli che vengono utilizzati per indicare il numero civico di una casa. Ogni cifra costa un euro, ecco perché il numero uno costa un euro (una cifra), il numero dodici costa due euro (due cifre) e il numero 177 costa tre euro (tre cifre). Lo avevi capito? Se ti è piaciuto il test di logica e ragionamento, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto curiosi come questo.