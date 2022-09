Se il cane ulula non temere che si trasformi in un lupo mannaro: ci sono delle ragioni ben precise! Scopri come interagire al meglio e conoscere i suoi bisogni.

Gli animali sono esseri speciali, soprattutto il cane è il migliore amico dell’uomo. Il punto è che saperlo addestrare ed educare sono aspetti fondamentali, perché come qualsiasi altro animale se maltrattato, frustrato o sofferente, diventa il nemico che nessuno vorrebbe avere contro. Appunto, essedo un’altra specie animale rispetto a quella umana, ha il suo modo unico e speciale di comunicare, quanto lo conosci? Se ulula non sta risvegliando istinti primordiali, ma c’è molto da sapere.

Non è solo motivo di gioco o di scherzo, quando hai a che fare con i tuoi amici a quattro zampe possono subentrare delle dinamiche per te inedite e che è bene che tu conosca.

Spesso si sente di animali, nello specifico di cani che attaccano i padroni. Quando lo fanno i gatti ce lo si aspetta, perché c’è una sorta di pregiudizio nei loro confronti. Li si considera anaffettivi a prescindere, ma quando ciò accade al cane succede qualcos’altro.

Entra in gioco una sorta di delusione nei confronti di colui che è considerato buono ed affettuoso per natura, ed è qui che si commettono una miriade di errori. Perché per natura non è solo un amico, è anche un predatore e tanto altro.

Un cane non va mai dato per scontato, oltre al fatto che è un essere vivente, c’è anche l’aspetto che è un animale che può davvero far vivere l’amicizia genuina.

Quel tipo di rapporto che raramente si crea tra esseri umani, e ragione per cui va valorizzato. Un buon amico sa interpretare, leggere e considerare le esigenze dell’altro. Come possiamo sperare che un cane non ascoltato possa essere il migliore amico dell’uomo?

Appunto, anche nel caso del cucciolo più buono ed affettuoso del mondo, se vogliamo che sia felice dobbiamo conoscere come aiutarlo se ha bisogno. L’ululato è si in parte un gesto che evoca il suo rapporto con il “capostipite lupo”, ma è molto di più.

Non si tratta di aggressività recondita, né di necessità di sfogare la tensione accumulata, è una situazione sconosciuta a molti.

Il cane ulula per ragioni precise, ecco quali e come risolvere

Guarda quanti cuccioli e cani adulti, sono tutti bellissimi e accomunati dal gesto sopra menzionato. Qualsiasi cane ulula, anche quello che non ti aspetti come un piccolo, docile e affettuoso chihuahua! Insomma, il mondo animale è così unico e speciale che non puoi perdere queste informazioni. La lingua dei cani non è stata del tutto decifrata, ma gli studi collegano l’ululato a delle condizioni fisiche e mentali ben precise.

Innanzitutto, capita spesso di vedere cani ululare tra loro, questo perché in un momento di particolare eccitazione questi si chiamano in questo modo. Diciamo che il gesto è pari alla nostra chiamata telefonica. Se quando salutiamo lo facciamo con un “ciao” e loro con un “bau”, l’ululato implica una condizione diversa.

Il richiamo è viscerale e sentito, quasi come la scena famosissima de la Carica dei 101 quando i cuccioli chiamano i cani per trarsi in salvo! Per gli esperti del cinema non sarà difficile ricordare la scena, se non la conosci cercarla online, rappresenta chiaramente quanto ti stiamo dicendo. Appunto, il cartone determina quello che accade spesso tra di loro.

Le altre ragioni per le quali i cani ululano ci stupiscono e sbalordiscono, perché accade in momenti che noi che utilizziamo la “comunicazione umana” definiamo strani. Ad esempio, quando il volume della musica è alto, oppure quando squilla il telefono.

Ciò accade perché il nostro amico a quattro zampe vuole manifestare fastidio. Cioè significa che non ha gradito il gesto o il suono troppo forte. Quindi potrebbe risultare frustrato qualora questi suoni per lui rumori, continuassero a scatenarsi nella tua testa.

La questione che ogni cane può ululare più di un altro rimane, di certo il Siberian Husky lo fa più spesso di un Carlino, ma entrambi lo fanno.

Un altro caso nel quale i cani compiono il gesto, è quando soffrono un dolore fisico. Questo è importante da sapere, perché proprio per il fatto che non parlano, non sempre ci accorgiamo se i nostri cani stanno bene.

Quindi se ululano è bene controllare o portarlo da uno specialista che si possa rendere conto di cosa accade, soprattutto se negli ultimi giorni il nostro amico ha cambiato abitudini o ha tenuto un comportamento strano.

Inoltre, può ululare per richiamare la tua attenzione a causa di una forte sensazione di solitudine vissuta, oppure perché semplicemente vuole il tuo affetto. Non dimenticarti che quando sei di cattivo umore stai in sua compagnia, qualche volta dare senza ricevere può essere un ottimo modo per rapportarti con lui.

Infine, ultima condizione ma non meno importate, ti avvertono di una catastrofe: sono animali con l’istinto sopraffino, per spirito di sopravvivenza vogliono mettersi in salvo e questo implica anche i padroni.

Come farli smettere? Da cane a cane la questione cambia, ma generalmente è possibile mediante un giocattolo caro all’animale distrarlo dalla solitudine. Infatti, quando lo si saluta è bene non fare troppe cerimonie, altrimenti potrebbe soffrirne di più.

Quindi, appena sei sull’uscio della porta e stai uscendo compi questa azione. Salutalo come faresti con un familiare con il quale quel determinato giorno potresti sia giocarci che litigare. D’altronde, sono animali speciali, sapranno e troveranno sempre il modo giusto per fare la pace.