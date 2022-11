Antonella Fiordelisi lo fa in diretta: poi il crollo nella notte tra le lacrime

Antonella Fiordelisi lo fa in diretta al Grande Fratello Vip 2022: poi crolla nella notte e si lascia andare ad un amaro sfogo.

Antonella Fiordelisi si lascia andare ad una dichiarazione importantissima in diretta nei confronti di Edoardo Donnamaria. dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia, è crollata nel cuore della notte lasciandosi andare ad un amaro sfogo tra le lacrime. Dopo un duro confronto con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, Antonella non ha nascosto il proprio malessere dovuto all’affetto sincero che prova nei confronti di colui che, prima di essere stato il suo fidanzato, è stato il suo migliore amico.

In lacrime, Antonella Fiordelisi, in confessionale, parlando con Alfonso Signorini, ha ribadito di non essere più innamorata di Gianluca Benincasa e si è poi lasciata andare ad un’importante dichiarazione d’amore nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi: “Sono innamorata di Edoardo Donnamaria”. Poi crolla tra le sue braccia

Gianluca Benincasa è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dichiarandosi ancora innamorato di Antonella Fiordelisi che, a detta del 37enne, sarebbe stata manipolata dal padre, entrato nella casa per farle una sorpresa in cui ha speso belle parole per Edoardo Donnamaria. In confessionale, mentre Edoardo la ascoltava dal salone della casa, Antonella ad Alfonso Signorini ha detto:

“Lui non mi ha mai vista con un’altra persona da quando ci siamo lasciati. A lui ha dato fastidio che io mi sia innamorata di un altro” – ha detto la Fiordelisi a Signorini. “Volevo ringraziare Gianluca per tutto quello che ha fatto per me perchè mi è stato vicino in un momento particolare. Lui è una bellissima persona, non cancello i bei momenti ma io mi sono innamorata di Edoardo“, ha detto ancora la Fiordelisi che, uscita dal confessionale, si è rifugiata tra le braccia di Donnamaria.

Dopo la puntata, l’ex schermitrice si è sfogata prima con Nikita Pelizon e poi con Antonino Spinalbese. Se la prima l’ha lasciata parlare e piangere esortandola a guardare dentro di sè per capire i propri sentimenti, Antonino ha provato inizialmente a consigliarle di staccarsi un po’ da Edoardo per capire effettivamente i propri sentimenti e poi l’ha esortata a parlare con Donnamaria il quale ha avuto la reazione perfetta.

Edoardo “Io sono tutto innamorato di te. Per me sei proprio… tutto il giorno, tutta la notte sei” PIANGO😭❤️#donnalisi pic.twitter.com/7v3ssCMX8I — Hajar🌼 (@remxari) November 8, 2022

Capendo il momento di difficoltà di Antonella, non l’ha voluto sforzare chiedendole se volesse dormire da sola. Antonella, però, ha scelto di dormire con lui e, prima di addormentarsi, Edoardo si è dichiarato totalmente innamorato, a sua volta, della Fiordelisi.