Tocchi lo scontrino al supermercato? Il terribile segreto che non conosci

In pochi conoscono questo segreto incredibile. Toccare lo scontrino potrebbe causare diversi danni alla tua salute. Ecco cosa devi sapere

Parlare di spesa in questo momento vuol dire toccare un argomento particolarmente delicato. Con l’aumento delle materie prime, i consumatori italiani (e non solo) sono alle presi con aumenti esponenziali di tantissimi prodotti. Alcuni di questi, come la pasta ad esempio, hanno avuto una variazione verso l’alto anche del 50% in pochi mesi. Le cause sono tante ed il conflitto tra Russia e Ucraina è sicuramente una di queste.

Come se non bastasse, andare a fare la spesa potrebbe diventare molto pericoloso. Sai che toccare lo scontrino fiscale con le mani può creare grossi danni alla tua salute? È il risultato di un importante studio scientifico condotto all’estero, secondo il quale potremmo subire delle conseguenze piuttosto gravi. Ecco tutti i dettagli sullo studio e come fare ad evitare problemi in futuro.

I danni alla salute provocati da un semplice scontrino

Che lo scontrino possa provocare danni alla salute se ne sono accorti tutti ormai. Guardando il totale da pagare è facile avere un mancamento. Ma questo non è l’unico problema che questo fogliettino di carta potrebbe provocare. Diversi studi hanno dimostrato che il 90% degli scontrini contiene bisfenolo A e bisfenolo S, conosciuti anche come Bpa e Bps.

Si tratta di sostanze utilizzate per fare in modo che i dati stampati sul foglio siano visibili in maniera perfetta anche in presenza di luci forti, come quelle presenti nei supermercati. Queste sostanze possono provocare gonfiori della pelle e, in alcuni casi, anche l’aumento del peso corporeo. Tutto ciò avviene perché il bisfenolo può imitare gli estrogeni e interagisce con i loro recettori.

Il Bpa può provocare problemi anche alla tiroide, mentre sembra che il Bps sia meno dannoso per la nostra salute, pur provocando a volte danni all’utero. L’Unione Europea ha vietato l’utilizzo di queste sostanze nel 2020 ma non tutti si sono ancora adeguati. A volte è possibile trovare queste sostanze dannose anche sulle pellicole delle bottiglie di plastica. Meglio evitare di tenere lo scontrino in mano, anche se per pochi secondi. È più saggio conservarlo in borsa o nel portafoglio.