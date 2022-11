Come ha fatto il cane a prendere l’osso? Quale trucco ha usato?

Questo è un test di logica e ragionamento. Come ha fatto il cane a prendere l’osso? Ha usato un metodo particolare o è stata solo fortuna?

Un test di logica e ragionamento necessita molta attenzione, non è facile trovare una soluzione in meno di sessanta secondi se ci sono distrazioni intorno. Per portare a termine il risultato, forse è meglio che tu prenda una piccola pausa, anche perché ogni tanto fa bene allontanarsi dalla routine quotidiana. Ti basteranno cinque minuti, ti assicuriamo che ti divertirai e manterrai la tua mente in allenamento.

Non dovrai fare altro che leggere il testo di un problema e rispondere ad un quesito. Vediamo cosa sai fare, ecco il test da risolvere: un cane è legato tramite una corda al collo. La corda è lunga due metri ma il cane vede un osso che dista due metri e mezzo da lui. Il piccolo animale non si perde d’animo e riesce ad afferrare l’osso. Come ha fatto? Perché il cane è stato in grado di raggiungere un osso distante due metri e mezzo se la corda è lunga soltanto due metri?

Ragiona con calma ma prova a rispettare il limite di un minuto per scrivere una risposta sensata su un foglio di carta. Prova a indovinare, qualora non ci riuscissi, troverai la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test: come ha fatto il cane ad afferrare l’osso?

Pensi di aver indovinato? Per rispondere in maniera corretta a questo quesito è necessario superare una serie di ostacoli. Il test di logica e ragionamento nasconde una trappola. Se l’hai trovata, vuol dire che probabilmente hai la soluzione in tasca. Per questo motivo, meriti i nostri complimenti perché è sempre molto complicato risolvere un test del genere.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la risposta, sappi che non devi buttarti giù con il morale. Forse hai soltanto bisogno di allenarti con altri test simili a questo. Vedrai che migliorerai in pochissimo tempo. Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica, si tratta di un semplice passatempo che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

Nel testo del problema non è scritto da nessuna parte che l’altra parte della corda sia legata a qualcosa. Il cane non è legato ad un albero o ad un palo, è libero di muoversi senza alcun problema e, per questo motivo, può raggiungere tranquillamente l’osso. Qualora il cane fosse stato legato ad un palo, avrebbe potuto rosicchiare la corda e allontanarsi. Avevi capito qual era il trabocchetto?