Antonella Fiordelisi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e l’ex fidanzato famoso

Conoscete Antonella Fiordelisi? Scopriamo insieme chi è: età, altezza, carriera, vita privata ed anche le sue relazioni amorose

Antonella Fiordelisi è una ex schermitrice, modella italiana ed influencer. E’ conosciuta per essere stata una concorrente del Grande Fratello Vip 7 e per aver avuto relazioni importanti.

Nata a Salerno il 14 marzo del 1998 è del segno zodiacale dei Pesci. Ha una sorella da parte di mamma con la quale non ha mai avuto un ottimo rapporto. Nel 2019 si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e allo stesso tempo è stata molto impegnata sul fronte sportivo. Ha militato nella salenitana e nella squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2.

Nome : Antonella Fiordelisi

: Antonella Fiordelisi Età: 24 anni

24 anni Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Data di nascita: 14 marzo 1998

14 marzo 1998 Luogo di nascita: Salerno

Salerno Professione: Schermitrice e Influencer

Schermitrice e Influencer Altezza: 178 cm

178 cm Peso: 61 kg

61 kg Tatuaggi: Ha un serpente intorno al braccio, un cuore sul polso destro, delle rondini nell’altro polso, una spada dietro la spalla ed altri tatuaggi meno visibili.

Scopriamo insieme qualcosa di più!

Antonella Fiordelisi, da Temptation Island alle storie d’amore

Antonella Fiordelisi porta avanti una carriera come modella e influencer infatti su Instagram vanta un buon seguito, più di un milione di follower.

Diventata nota al pubblico soprattutto perché ha avuto relazioni importanti, da Gonzalo Higuain ad amedeo Barbato fino ad avere una relazione molto lunga con Francesco Chiofalo, il personal trainer.

Inoltre nel corso della sua esperienza televisiva, Antonella è stata una tentatrice di Temptation Island nel lontano 2017. A giugno 2019 lancia anche il suo primo singolo, mostrando le sue doti canore: la canzone si chiama Din Dan e nel video di lancio è presente anche il fidanzato Francesco.

Alcune strofe della canzone recitano: “Resisti al mondo che non dorme mai. Non chiudere il cielo che sta in te, tutto gira intorno a te. Provaci ancora e sempre ovunque tu andrai. Provaci e in te una campana sentirai”.

Attualmente la giovane salernitana è una concorrente del Grande Fratello Vip 7, ed è alla sua prima esperienza dentro un reality show. Nel programma condotto da Alfonso Signorini con con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Antonella si sta facendo conoscere per il suo carattere e modo di fare.