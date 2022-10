Cinque facili trucchi per far sembrare di lusso un outfit low cost

Quando inizia una nuova stagione (anche prima in realtà) iniziamo a fantasticare su cosa comprare, come portare quella determinata giacca, a cosa abbinare la nuova borsa del brand favorito e così via. Per outfit così bisognerebbe – il più delle volte – spendere un patrimonio quindi ecco come fare.

Ottimizzare il risultato con il minimo sforzo in termini di budget, è questa la nostra mission odierna che però vale tutto l’anno. Ci sono astuzie che vengono applicate da chi segue le tendenze e non può permettersi di spendere in continuazione per vestiti ed accessori di vario tipo. Anche chi può permettersi un certo tenore di vita molte volte è attenta, giustamente, alle entrate ed alle uscite ma, ammettiamolo, apparire come dive da copertina piace a tutte.

Vediamo quindi come sembrare vestite dagli stilisti più famosi spendendo poco ed investendo su poche cose durature.

Outfit da ereditiera ma low cost: come apparire al top con le dritte evergreen

Scontato forse ma è bene ricordarlo, avere scarpe, borsa (o entrambe le cose) di un marchio prestigioso crea l’idea immediata di un look di alto livello. Poco importa poi se stiamo indossando una tuta in ciniglia scontata a sessanta euro, se saremo abbinate, in ordine e con gli accessori giusti, acquisirà valore anche tutto il resto.

Il blazer maschile ovviamente più largo del normale, un paio di jeans skinny e sneakers ben curate con l’aggiunta di una hobo bag o di una tracolla rigida ed il gioco è fatto. Poche cose ben studiate dove il protagonista è un capo per niente femminile (questo può valere anche per un pullover oversize) e daremo subito l’idea di aver appena scattato un redazionale per una rivista di settore.

Un po’ come abbiamo visto nei trucchi per sembrare più internazionale, per apparire più “ricca” in ambito outfit bisognerà adottare strategie similari. Un’altra idea è quella di creare un look, per la città o per la gita fuori porta, totalmente ispirato ad uno degli sport elitari per eccellenza. A scelta abbiamo il polo, l’ippica, il golf, ma potremmo continuare con altri esempi e relative declinazioni. Anche in questo caso bisognerà avere un accessorio di reale valore mentre per tutto il resto è sufficiente saper scegliere tagli e colori dei modelli con attenzione.

Accessori e capi tipici di alcuni Paesi stranieri conferiscono immancabilmente un tocco di classe se mixati con gusto. Basti pensare ad alcune fantasie scozzesi, ai cappelli parigini, ai tailleur tedeschi.

Quello che andrebbe tenuto a mente è che la semplicità farà sempre apparire più chic di qualsiasi outfit estroso che si possa immaginare.

Silvia Zanchi