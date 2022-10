Andrea Cerelli, chi è: età, altezza, vita privata e quell’amore segreto che emoziona

Chi è Andrea Cerelli, professore de L’Eredità? Età, altezza, carriera, vita privata e quell’amore segreto che emoziona tutti.

Andrea Cerelli è il professore de L’Eredità. Dopo anni in cui accanto al conduttore ci sono state sempre delle professoresse, dalla scorsa edizione del game show del preserale di Raiuno, accanto a Flavio Insinna, c’è anche Andrea Cerelli, confermatissimo anche nell’edizione 2022/2023, ma chi è il professore dell’Eredità?

N ome: Andrea Cerelli

Andrea Cerelli Età: 30 anni

anni Data di nascita: 1992

1992 Luogo di nascita: Busto Arsizio (Varese)

Busto Arsizio (Varese) Segno Zodiacale: sconosciuto

sconosciuto Professione : Designer e modello

: Designer e modello Altezza: 189 cm

189 cm Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: diversi, tra cui alcuni sul petto e altri sparsi sulle braccia

diversi, tra cui alcuni sul petto e altri sparsi sulle braccia Profilo Instagram Ufficiale: @iamandywalters

Andrea Cerelli: carriera, vita privata e un grande amore

Andrea Cerelli è nato a Busto Arsizio nel 1992. Laureato in Economia e Marketing, contemporaneamente agli studi, ha lavorato come modello per Giorgio Armani, Frankiè Morello e Dolce&Gabbana. Dopo la laurea, ha cominciato a lavorare designer per grandi marchi come Givenchy e Bulgari. Dal 2021 è professore de L’Eredità.

Per quanto riguarda la vita privata non si sa se sia fidanzato e con chi abbia avuto relazioni in passato. Tuttavia, scorrendo le foto della galleria del suo profilo Instagram, emerge un grande amore di Andrea.

Il professore dell’Eredità, infatti, pur essendo schivo e riservato, ha dichiarato pubblicamente il suo amore per i cavalli come potete vedere dalla foto qui in basso.

“Una delle mie più grandi passioni… foto di un bacio fra me e “il rosso” 🤩… rubata da chi gelosa di questa passione”, ha scritto Andrea nella didascalia che accompagna la foto. Raccontandosi ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni a dicembre 2021, parlando dell’utilizzo dei social dove pubblica davvero pochissimo, Andrea ha dichiarato:

«C’è differenza tra il condividere sui social ogni secondo della vita ed essere in tv. La tv mi ha dato un impatto positivo. Finora non avevo mai fatto nulla, anche se a New York avevo preso lezioni di recitazione per avere più confidenza con il corpo e migliorarmi come modello».

E su come sia arrivato all’Eredità ha detto: «Un giorno ero a Milano, in agenzia, e mi hanno detto che Francesco Facchinetti stava cercando delle persone da proporre a produzioni televisive e sono andato a fare il casting».