Fai sempre fatica a sbucciare la zucca? Ecco il trucco per farlo in un baleno

La zucca è uno dei tuoi ortaggi preferiti ma hai sempre l’ansia al pensiero della buccia da togliere? Niente paura perché oggi ti sveliamo come farlo in modo semplice e veloce.

L’autunno è la stagione perfetta per gustare zucche di varietà diverse e tutte buonissime. Si tratta dopotutto di ortaggi che ben si sposano sia con il periodo che con gli altri alimenti di stagione che è possibile trovare in giro. A differenza di altri però, c’è da dire che le zucche hanno una buccia davvero dura e spesso difficile da togliere anche per via della forma. Un problema che potrebbe portarti a usarle meno di quanto vorresti e a non godere così di tutto il loro sapore.

Per fortuna abbiamo la soluzione che fa per te! Esiste infatti una tecnica davvero semplice da mettere in atto e che ti consentirà di sbucciare la tua zucca in pochissimo tempo. Seguendola alla lettera scoprirai che la zucca non rappresenterà più un problema. Anzi, sbucciarla sarà quasi piacevole e ti consentirà al contempo di risparmiare del tempo prezioso che potrai utilizzare per realizzare altre ricette.

Come sbucciare la zucca in modo veloce

Iniziamo con il dire che ci sono delle varietà di zucca con buccia commestibile e che quindi puoi usare e mangiare tranquillamente senza doverti preoccupare di sbucciarle. La zucca Delica e la zucca Hokkaido sono le due più famose nonché anche tra le zucche più buone che potrai trovare e gustare. Usarle con la buccia, quindi, si rivelerà utile ed in grado di evitarti il problema di doverle sbucciare.

Inoltre il loro sapore sarà reso ancor più buono dalla presenza della scorza che renderà la zucca più croccante e piacevole da gustare. Detto ciò, se hai proprio la necessità di togliere la buccia o hai a che fare con altri tipi di zucca, ti farà piacere sapere che potrai usare un trucco davvero semplice per sbucciarla senza problemi.

Trucco che unito a quelli per scegliere le castagne migliori, ti consentirà di avere in casa ingredienti di stagione più buoni che mai. Per farlo ti basta infatti lavare per bene la zucca per poi eliminarne le estremità. Fatto ciò, potrai tagliarla e metterla in forno o nel microonde per un paio di minuti. In questo modo la buccia diventerà più morbida e sbucciarla sarà molto più semplice.

Quando è ancora calda, ti basterà quindi aiutarti con un coltello per vederla staccarsi rapidamente. Essendo molto morbida, potrai usare anche un pela patate, prestando però la dovuta attenzione. Ovviamente, dovrai stare anche attenta a cuocere solo la zucca che intendi utilizzare e non tutta quanta. In caso contrario, infatti, rischieresti di ritrovarti con molta più zucca di quella che pensavi. Cosa che, volendo, non è poi chissà quale tragedia, visto i tanti modi in cui potrai utilizzarla.

Insomma, sbucciare la zucca, da oggi non rappresenterà più un problema e ciò ti consentirà di poterla gustare tutte le volte che vuoi. E tutto senza la paura di tagliarti o di impiegare troppo tempo nell’eliminazione della scorza. Non dimenticare però di provare anche quelle con buccia commestibile. Una volta assaporate nella versione con gusta le amerai infatti così tanto da volerle mangiare sempre così.