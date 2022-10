Non metto né uova né burro, eppure faccio una pasta frolla squisita: la vuoi la mia ricetta?

Senza uova e senza burro si può fare lo stesso una pasta frolla squisita? Se non ci credi prova questa ricetta resterai di stucco.

Sfatiamo un mito: la pasta frolla non si fa solo con uova e burro. Ebbene, se la ricetta originale non può prescindere da questi due ingredienti, noi l’abbiamo rivisitata in chiave vegana. Facile e golosa, è friabile e leggera.

Ma come si prepara? La ricetta è molto semplice e per realizzarla ci siamo ispirati a quella del maestro Luca Montersino. Basta mescolare tutti gli ingredienti nella ciotola insieme semplicemente usando le mani. Un’ora di riposo in frigorifero e voilà la pasta frolla è pronta per essere utilizzata.

Ideale per preparare crostate, biscotti, tartellette e dolci di ogni tipo. Non resta che cimentarci in questa deliziosa preparazione e il risultato è garantito. Scopriamo come si procede.

Ecco la ricetta della pasta frolla senza uova e senza burro

Le differenze con la frolla classica a base di uova e burro, o la frolla Milano di Iginio Massari, ci sono. Questa versione è infatti molto più leggera e friabile, una vera squisitezza. Scioglievole al morso, è anche veloce da preparare e non vi lascerà affatto deluse.

Volendo questo impasto è perfetto anche da congelare e utilizzare all’occorrenza per realizzare squisiti biscotti, crostate o crostatine. Inoltre, non serve nessun macchinario per prepararla ma basta impastare con le mani.

Farina, acqua, olio di semi ed extravergine, zucchero di canna e un pizzico di lievito. Questi gli ingredienti, poi, potremo impreziosirla con qualche aroma, anche in base ai nostri gusti, scegliendo tra vaniglia, limone o arancia.

Scopriamo subito come prepararla con questa ricetta semplice e velocissima. La quantità di pasta frolla servirà a realizzare una crostata grande, o all’incirca 35-40 biscotti. Poi, dipende sempre dalla grandezza degli stessi.

Ingredienti:

400 g di farina 00

180 g di zucchero di canna o classico

50 g di olio extravergine di oliva delicato

50 g di olio di semi di girasole

100 g di acqua

q.b. scorza di limone grattugiata

q.b. vaniglia

8 g di lievito per dolci (in alternativa cremor tartaro)

Preparazione

In una ciotola grande versiamo lo zucchero di canna, i due tipi di olio e gli aromi. In questo caso metteremo scorza di limone grattugiata e vaniglia, ma volendo si può optare solo per uno dei due tipi o altrimenti scegliere altro come scorza di arancia o cannella.

Mescoliamo gli ingredienti con l’aiuto di un cucchiaio, quindi aggiungiamo la farina e il lievito o cremor tartaro, tutto insieme, in un solo colpo. A questo punto iniziamo ad impastare con le mani.

La frolla potrebbe essere un po’ appiccicosa, in tal caso teniamo la farina a portata di mano e versiamo un po’ sulle mani e continuiamo ad impastare.

In pochi minuti avremo ottenuto una palla morbida che avvolgeremo nella pellicola per alimenti e poi lasceremo riposare in frigorifero per un’oretta.

Se abbiamo fretta potremo anche metterla nel freezer per 15-20 minuti.

A questo punto non resta che dare la forma che vogliamo alla nostra pasta frolla vegana, senza uova e senza burro.

Sul piano di lavoro cospargiamo un po’ di farina e iniziamo a lavorare la frolla con un mattarello, anch’esso cosparso di farina.

A seconda dell’utilizzo dovremo considerare per una crostata grande all’incirca 45 minuti di cottura a 170°C.

Mentre per i biscotti circa 12 minuti a 170°C, meglio però dopo averli realizzati farli riposare 20-30 minuti in frigorifero prima di infornarli.