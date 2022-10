Anticipazioni Beautiful: la terribile scoperta di Steffy su Sheila

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Tutto quello che succederà dal 24 al 29 ottobre. Scopriamolo insieme!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful della settimana di programmazione televisiva dal 10 al 15 ottobre.

Beautiful anticipazioni della settimana: tutto quello che succederà

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, indageremo più a fondo il rapporto fra Quinn ed Eric e Steffy avrà una grossa discussione con Sheila.

La programmazione televisiva in onda su Canale 5 ogni pomeriggio riserva grossi colpi di scena. Infatti, nelle prossime puntate di Beautiful, ci concentreremo su due grandi storyline: il divorzio di Quinn ed Eric e il rapporto fra Sheila e Steffy.

Per quanto riguarda il matrimonio fra Eric e Quinn, le cose peggioreranno. Eric farà una rivelazione scioccante alla consorte circa il suo stato di salute sessuale. L’uomo le racconterà di essere diventato impotente e per questo motivo l’ha allontanata. Quinn si mostrerà fin da subito comprensiva.

Allo stesso tempo il Forrester deciderà di strappare le carte per il divorzio e Carter lo comunicherà a Brooke e Ridge.

Dopo l’arrivo in grande stile di Sheila nella vita dei Forrester, Finn è sempre più curioso e attratto dal conoscere più a fondo la sua vera madre. Sotto la spinta di papà Jack, acconsentirà a far conoscere alla donna il nipotino, il piccolo Hayes. Ma Steffy non è per nulla d’accordo! La giovane Forrester non permetterà mai a Sheila di entrare in casa loro per conoscere suo nipote, ma il destino vuole che la giovane è in partenza con Hope per San Francisco.

Tra Jack e Finn i toni si alzano animatamente per la questione Sheila, e di colpo la donna appare dietro la porta di casa. Intanto Steffy e Hope stanno partendo per San Francisco, ma l’aereo non decolla per il maltempo e Steffy con il suo sesto senso decide di ritornare a casa, dove troverà Sheila con in braccio il piccolo Hayes. Su tutte le furie, la figlia di Taylor inizierà ad inveire contro la Carter ricordandole tutte le cattive azioni che ha commesso nei confronti della sua famiglia. Allo stesso modo accuserà Finn di non averla ascoltata, ignaro delle crudeltà di quella donna.