Carolina Marconi è piena di grinta ed il suo outfit lo conferma. Copiamola

Aveva già partecipato al Grande Fratello nel 2004 (normale, non la versione Vip) la storica edizione che tutte ricordiamo per la presenza di Katia, Ascanio, Patrick e Tommy Dj. Carolina Marconi fa discutere nella casa ed in ogni puntata sfoggia look estrosi e vivaci. Ecco come copiarla.

Bella lo è sempre stata ma oggi ha una grinta negli occhi che solo chi ha vissuto una malattia grave sulla propria pelle può avere. Carolina Marconi è tornata alle luci della ribalta raccontando proprio questa prova di coraggio della vita che ha superato. A colpirci è stato il suo abito giallo oro con fascia nera che definisce il punto vita ed astutamente con le maniche lunghe a palloncino e la gonna morbida camuffa le rotondità indesiderate.

Per questi motivi e per molti altri può essere perfetto per una serata fuori con le amiche e, con le giuste varianti, adattarsi al giorno.

Ispiriamoci all’outfit dorato caldo di Carolina Marconi per impreziosire la figura

La prima proposta è quella di Zara (59,95 euro), si tratta di un abito lungo, semplice e con spalline sottili. Ricorda vagamente una camicia da notte, scollatura sulla schiena e morbidezza del tessuto sulla lunghezza.

Con l’idea di Zimmermann in seta color oro ci avviciniamo decisamente di più. La fusciacca in vita ton sur ton permette di regolarlo al meglio in base alla propria fisicità ed i drappeggi conferiscono volume nella parte alta (che non guasta mai). Il costo è di 595 euro.

Dopo Drusilla Gucci in rosso a Scherzi a Parte si resta su Canale 5 con Carolina Marconi che nonostante nella puntata di ieri sera 24 ottobre fosse in nero sceglie solitamente outfit pieni di energia come appunto il dorato. Per il giorno restando su queste tonalità si può optare per il giallo ocra, altro must per l’autunno.

Il vestito girocollo in morbida maglia a coste con spalle basse di H&M (49,99 euro) è da indossare già al mattino, con una giacca di pelle nera e stivaletto coordinato. Si valorizzeranno così soprattutto i corpi a rettangolo ed a pera.

Se lo si dovesse ritenere un po’ “too much” allora ecco il maglione di Shein con lavorazione a rombi e maniche a lanterna. Il prezzo è di 19 euro sul sito ufficiale del brand.

Come sempre però, prima di copiare un look, è bene capire se il colore in questione stia bene con il nostro incarnato. In caso negativo inutile insistere, ci si dovrà orientare su altre tonalità ma si può sempre suggerire questa rubrica all’amica del cuore.

Silvia Zanchi