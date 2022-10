Beautiful anticipazioni, ecco chi è il padre biologico di Finn, Sheila svela tutto!

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Sheila Carter ha un segreto inconfessabile sul figlio biologico Finn, ecco di cosa si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dalla madrepatria.

Beautiful anticipazioni: ecco chi è il vero padre di Finn

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sheila Carter svelerà al figlio Finn chi è il suo vero padre biologico.

La programmazione televisiva in onda su Canale 5 ogni pomeriggio riserva grossi colpi di scena. Infatti, nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila Carter rivelerà a Finn il nome del padre biologico. La notizia sconvolgerà tutti, fan della serie compresi.

Durante un dialogo fra Sheila Carter e Jack Finnegan, il padre adottivo di Finn scopriremo che l’uomo ha sempre nascosto una grandissima verità. Non soltanto a sé stesso, ma anche al figlio e alla moglie Li. Infatti, i due in passato sono stati amanti, da questa relazione è nato Finn. Dunque in realtà Jack non è il padre adottivo ma il padre biologico di Finn. Una notizia scioccante che cambierà tutte le carte in tavola.

Secondo la ricostruzione degli eventi, Sheila ha conosciuto Jack quando lavorava come infermiere nell’ospedale dove Li era medico. In un momento di crisi dei due coniugi, Jack ha intrapreso questa relazione con Sheila dalla quale è nato Finn.

Nel corso delle prossime puntate, Jack si troverà profondamente spaventato dall’arrivo di Sheila soprattutto perché avrà paura che tutto ciò che ha costruito in quegli anni sia spazzato via come un fulmine a ciel sereno.