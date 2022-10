Piegare lenzuola con gli angoli non sarà più un incubo: così risparmi tempo e fatica

Grazie a questo metodo non sarà più un incubo piegare le lenzuola con gli angoli: così risparmi tempo e fatica.

Alzi la mano chi odia piegare le lenzuola. Puntualmente dopo aver fatto il bucato, arriva il momento di piegarle. Dopo averle ben stese, e volendo stirate, dobbiamo riuscire a sistemarle nel modo più pratico e compatto possibile per non occupare troppo spazio nell’armadio.

Anche perché le lenzuola, si sa, occupano sempre una gran quantità di spazio. Ecco che allora è bene conoscere i sistemi per cercare di piegarle e ordinarle nel miglior modo possibile.

E finché si parla di lenzuola senza elastici il problema si pone in maniera relativa, infatti basta appoggiarsi sul letto e senza fatica riusciremo a sistemarle. Quando però dobbiamo piegare le lenzuola con gli angoli diventa molto più complicato. Scopriamo allora questo metodo davvero geniale per piegarle bene e senza fatica.

Ecco come piegare le lenzuola con gli angoli

Quando dobbiamo piegare le lenzuola matrimoniali è sempre un lavoro abbastanza fastidioso che spesso preferiamo compiere in due così da evitare di metterci troppo tempo e fatica. Per fortuna esistono dei trucchi come quello per inserire il copripiumino nel letto in 30 secondi che riescono con poco a facilitarci la vita.

Se poi dobbiamo piegare quelle con gli angoli è ancora peggio. Quindi non resta che affidarsi ai trucchi che molti finora probabilmente non hanno ancora conosciuto. Semplici accorgimenti o proprio metodi per facilitarci il lavoro.

La prima cosa da fare, prima di imparare a piegarle correttamente è conoscere gli stratagemmi per non tirarle fuori dalla lavatrice piene di grinze, qui trovi il metodo per lavarle senza stropicciarle tutte.

Avere lenzuola piegate correttamente è importante anche ai fini dell’economia del nostro armadio, infatti, se le pieghiamo male rischiamo di occupare davvero troppo spazio. Ecco che allora grazie ai video di TikTok, possiamo scoprire come piegare le lenzuola con gli angoli, ancora più complicate, in pochi e semplici passaggi.

Intanto mettiamo le mani negli angoli, destro e sinistro ai piedi del lenzuolo, e poi andiamo a inserire, l’angolo dei piedi all’interno dell’angolo della testa. In questo modo avremo messo tutti e 4 gli angoli insieme.

A questo punto avremo ricavato una sorta di quadrato che non dovremo far altro che ripiegare in 4 mosse, o volendo in 5, ed ecco fatto. Il nostro lenzuolo con gli angoli sarà perfettamente piegato per essere riposto nell’armadio senza occupare chissà quanto spazio. Nel video qui sotto il procedimento si capirà benissimo. Non resta che provare!