Profilo social poco visitato? Con questi consigli moltiplichi i tuoi follower

Ti piace incrementare il numero di followers? Allora leggi attentamente questo articolo per non commettere gli errori più comuni.

Oggigiorno il numero di followers ha un certo potere e valore sociale, soprattutto nella propria cerchia di amici. Proprio per questo motivo molte persone cercano di ottenerne un numero sempre maggiore.

Quindi chi di noi non vuole pubblicare delle foto perfette? Magari però non sei convinta della posa o del make up da applicare. Perciò abbiamo deciso di correre in tuo soccorso. Come? Facendoti evitare gli errori più comuni che molte utenti commettono.

Errori da non fare sul proprio profilo social

Per essere sicura di truccarti al meglio per le foto, soprattutto quelle scattate con il cellulare, continua a leggere per sapere come essere pronte per la macchina fotografica e soprattutto quali errori evitare!

Utilizzare un fondotinta con protezione solare nella formula

L’applicazione quotidiana della protezione solare è fondamentale, ma quando ci si trucca per un’occasione importante che richiederà delle foto, è meglio assicurarsi che il fondotinta ne sia privo, compreso quello in polvere. Infatti, poiché molti fondotinta in polvere contengono biossido di titanio, un bloccante, è meglio evitarli quando ci si trucca per le foto. Ma se sei alle strette e non hai altra scelta se non applicare un prodotto con la protezione solare, allora ti consigliamo di optare per un po’ di bronzer. In questo riuscirai a bloccare leggermente i raggi solari.

Optare per prodotti per il viso di tonalità arancione piuttosto che olivastra

Sebbene sia normale voler apparire un po’ più abbronzati del solito per un’occasione speciale, è importante considerare quali tonalità hanno i tuoi prodotti. Gli esperti spiegano che se si punta a un tono più olivastro piuttosto che arancione si otterranno risultati migliori. Se scegli un fondotinta o un bronzer troppo caldo, finirai per apparire incredibilmente arancione davanti all’obiettivo. Opta invece per prodotti con un sottotono verde oliva.

Esagerare con l’illuminante

Pensiamo che l’illuminante sia un prodotto must have nel nostro look e non ti stiamo dicendo che non sia vero. Però non bisogna neppure esagerare. Infatti è necessario essere strategici con questo particolare prodotto utilizzato da molte donne. Fermati sempre con i riflessi proprio all’apice delle sopracciglia, cioè sopra le pupille. Devi assicurarti di non usare il luccichio direttamente sotto gli occhi e nella zona T. Se decidi di evidenziare questa zona, probabilmente te ne pentirai amaramente. Infatti così facendo potresti sembrare più grossa che luminosa. Quindi stai attenta all’applicazione!