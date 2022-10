Ma davvero ancora non conosci il trucco per mettere il copripiumino nel letto in 30 secondi?

Mettere il copripiumino nel letto può essere davvero faticoso: grazie a questo trucco facilissimo ci riuscirai in 30 secondi.

Tra le faccende domestiche il cambio dei letti rappresenta sempre una scocciatura, anche perché se il letto è matrimoniale e siamo da sole dovremo faticare un po’ di più rispetto ad un letto singolo.

Quando poi occorre infilare il copripiumino, se non si conoscono i trucchi, per farlo velocemente, può diventare un vero e proprio incubo. Essendo particolarmente grande infilare il piumino all’interno del copripiumino può risultare davvero antipatico.

Con il risultato di vedere gobbe ovunque, e parti del copripiumino vuote. Oltretutto dopo tanta fatica ci si ritrova anche completamente sudate e stanche. Scopriamo allora come fare a mettere il copripiumino in 30 secondi. Risultato veloce e garantito.

Ecco come mettere il copripiumino nel letto in 30 secondi

Negli ultimi anni molti hanno sostituito il classico piumone con il piumino. Indubbiamente si tratta di una scelta più comoda e igienica, visto che possiamo cambiare il copripiumino con la stessa frequenza con cui si cambiano le lenzuola. E qui puoi scoprire perché è importante occuparsi dell’igiene del letto e della biancheria.

Il piumone invece non stando a contatto direttamente con le pelle, ma con le lenzuola staziona sul letto per periodi più lunghi prima di finire in lavanderia o in lavatrice, se il prodotto lo consente.

Nonostante per molti il piumino e il copripiumino siano diventati una svolta, per tanti ancora rappresentano un incubo ogni volta che devono essere cambiati. Se non si conoscono i trucchi per infilare il copripiumino si rischia di metterci davvero tanto e di faticare molto più del dovuto.

A questo proposito è possibile cambiare il copripiumino senza fare troppi sforzi. Basterà ricorrere questo semplice trucco che ci permetterà di fare il cambio letto in pochi minuti, e di mettere il piumino dentro al suo involucro in soli 30 secondi.

Prendiamo allora il nostro copripiumino e lo giriamo al rovescio, mettendo l’interno rivolto all’esterno. La parte aperta la mettiamo in fondo al letto. A questo punto stendiamo il piumino sopra al copripiumino facendo attenzione a far combaciare gli angoli.

Iniziamo ad arrotolare partendo dalla parte della testiera del letto. Creiamo una specie di salsicciotto. A questo punto pieghiamo le due estremità del rotolo e iniziamo a srotolarlo dall’altro lato e sempre dal basso all’alto. In 30 secondi il nostro copripiumino sarà perfettamente infilato.

Volendo si può anche non piegare la parte finale ma srotolarlo dall’altro lato e sempre partendo dal fondo. Nel tutorial qui sotto si capirà tutto.

Non resta che provare questo metodo assai veloce e semplice e non dovremo più impazzire per infilare il copripiumino sul letto. Una vera e propria svolta.