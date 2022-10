Tutti stanno iniziando a fare un buco sula spugna dei piatti, semplifica la vita

Dopo che ti avremmo rivelato il motivo sorprendente per il quale dovresti fare un buco sulla tua spugna per i piatti siamo sicuri che inizierai a farlo anche tu.

Oggi ti sveleremo un trucchetto sorprendente che ti aiuterà molto nei lavori di casa riducendo notevolmente i tempi che dedichi alle pulizie. Non sarebbe fantastico avere più tempo per fare cose divertenti anziché passarlo a pulire?

Se tutti stanno iniziando a fare un buco sulla spugna dei piatti è perché questo espediente riesce davvero a risolvere un grande problema e a semplificare la nostra vita. La tua spugna per i piatti non serve solo a pulire le stoviglie e te ne renderai presto conto.

Ecco il motivo fantastico per il quale dovresti fare un buco nella tua spugna per i piatti

Forse anche tu hai sempre usato la spugna per i piatti per pulire le tue stoviglie, in effetti questo è in linea di principio il motivo per il quale è stata ideata. Apportando una piccola modifica si può rendere la spugna per i piatti ottima per altri usi che semplificano di molto la nostra vita.

Perché dovresti fare un buco nella spugna?

Il motivo principale è quello di evitare spreco di detersivo, facendo questo buco sulla spugna userai molto meno detersivo, il foro consente alla spugna di creare più aria e quindi più bolle.

A seguire un motivo prettamente igienico. Sappiamo che la spugna è un ricettacolo di batteri e quindi dopo ogni utilizzo dovrebbe essere lavata e soprattutto lasciata asciugare. Questo foro all’interno della spugna evita che questa resti perennemente umida e quindi allontana i batteri che sono molto attratti dall’umidità.

Un altro motivo per il quale dovresti fare il buco sulla spugna è per una maggiore praticità. Praticando questo foro poi appendere la tua spugna al rubinetto del tuo lavandino e favorire la sua asciugatura e pulizia.

Dopo aver condiviso con te i motivi per i quali dovresti praticare il foro sulla spugna vogliamo condividere con te anche alcuni usi alternativi di questo oggetto che spesso rileghiamo solo all’uso della pulizia delle stoviglie:

La tua spugna ti aiuta a prolungare la vita di frutta e verdura

I nostri frigoriferi sono dotati di un cassetto apposito consigliato per la conservazione di frutta e verdura. Mettendo in questo cassetto una spugna, questa assorbirà tutta l’umidità, causa di deterioramento, e quindi il tuo cibo si conserverà più a lungo.

Una spugna nel frigorifero assorbe i cattivi odori all’interno del tuo dispositivo. sarà sufficiente inumidire la spugna e cospargere su di essa del bicarbonato di sodio e poi riporla all’interno del frigorifero a distanza dal cibo per eliminare definitivamente i cattivi odori.

Infine mettendo la spugna all’interno della lavatrice risolverai un problema comune che hanno tutte le persone che in casa ospitano amici a quattro zampe.